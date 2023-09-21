В Ленобласти построят завод по производству и восстановлению газовых турбин за 6,4 млрд рублей

В Ленинградской области построят завод по производству турбинных лопаток, цех по восстановлению компонентов и центр для обслуживания газовых турбин. Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано в рамках Балтийского регионального форума BRIEF»23 между правительством Ленобласти, ООО «Современные технологии газовых турбин» (СТГТ, прежнее название «Сименс технологии газовых турбин») и ООО «Центр восстановления лопаток» («ЦВЛ»), сообщает 21 сентября пресс-служба администрации региона.

Разместить производство площадью 9,8 тыс. кв. м. планируют в Виллозском сельском поселении Ломоносовского района.

«Уникальность нового сервисного центра заключается в том, что с 2026 года предприятие сможет не только возвращать в работу до 90% лопаток газовых турбин большой мощности, снятых с турбины во время планового ремонта, но и восполнять не подлежащие восстановлению компоненты»,— уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Мощности производства позволят ремонтировать 10 комплектов в год и выпускать 7 комплектов новых лопаток из литых заготовок. Планируемый объем инвестиций 6,4 млрд рублей, будет создано 100 рабочих мест. Сроки реализации 2025 год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти откроют завод по выпуску эпоксидных смол за 900 млн рублей.

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