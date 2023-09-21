Главу IT-управления ФТС Васильева приговорили к 9,5 года по делу о взятке

Дорогомиловский суд Москвы назначил девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима начальнику Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС) Дмитрию Васильеву по статье о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Васильев

Фото: ФТС России Дмитрий Васильев

Фото: ФТС России

Обвинение доказало, что 37-летний Дмитрий Васильев незаконно получил 25 млн руб. за лоббирование интересов коммерческих компаний, с которыми ФТС заключала контракты на IT-услуги. По данным агентства, суд оштрафовал его на 10 млн руб., а также на десять лет лишил его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

В конце января 2023 года Басманный райсуд Москвы арестовал Дмитрия Васильева на два месяца. Тогда следствие сообщало, что подряды на выполнение работ для ФТС получали, как правило, бизнес-структуры, связанные с действующими сотрудниками таможни, а Дмитрий Васильев мог являться своего рода кассиром. Главе IT-управления ФТС инкриминировали один эпизод со взяткой 25 млн руб., но в СКР полагают, что получение взяток происходило на регулярной основе. Дмитрий Васильев был задержан сотрудниками ФСБ на рабочем месте. По данным «Ъ», это произошло сразу после получения им взятки.

Подробнее — в материале «Ъ» «ФСБ заглянула в кассу таможни».

Полина Мотызлевская