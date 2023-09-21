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Коммерсантъ FM
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В мордовском медицинском колледже 22 человека отравились газом

В Мордовии газом отравились 22 учащихся медицинского колледжа в Краснослободске. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснослободского района, шесть человек находятся в реанимации. Остальные просто под наблюдением врачей. У пострадавших фиксируются рвота, слабость и головокружение.

В региональном МЧС «Ъ» сообщили, что причиной отравления могла стать утечка газа при проведении ремонтных работ на сетях. Сейчас на место проведения работ выехали специалисты МЧС, чтобы выяснить подробности происшествия. В колледже от комментариев по поводу случившегося отказались.

В социальных сетях ЕДДС сообщает, что 21 сентября жители Краснослободска массово жалуются на едкий запах газа на улицах, в подъездах, квартирах, домах. АО «Газпром газораспределение Саранск» пояснило, что данный запах образовался вследствие пускания по газораспределительной сети одоранта — вещества, используемого в качестве примеси к газу для придания ему запаха, по большей части предупреждающего.

Андрей Репин, Нижний Новгород

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