Лечи подобное народным

Чуть менее половины россиян (40%) считают, что в отдельных случаях народная медицина может быть эффективнее официальной, 32% совмещают официальную и народную медицину, а 6% и вовсе доверяют только народным лекарственным средствам. Такие предпочтения выявил опрос ВЦИОМа. Эксперты напоминают, что эффективность лечения должна быть клинически обоснована, однако признают, что и сами врачи в отдельных случаях все чаще прибегают к натуропатии, траволечению, климатотерапии и многим другим методам «базового лечения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заболев, многие россияне не прочь зайти куда-нибудь еще кроме учреждения здравоохранения

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Заболев, многие россияне не прочь зайти куда-нибудь еще кроме учреждения здравоохранения

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как показал опрос ВЦИОМа, проведенный в июле 2023 года среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, каждый второй россиянин считает, что при лечении одного и того же заболевания официальная медицина более эффективна. Адептов исключительно народной медицины насчитывается порядка 6%, а значимая часть аудитории колеблется, отмечая, что где-то эффективнее официальная, а где-то и народная (40%). Это значит, что в целом 46% россиян в той или иной степени признают народную медицину.

Среди россиян особенно популярны две стратегии лечения, указывают авторы опроса. Первая — обращение к врачу и лечение только тем, что прописал специалист,— 47%. Таковых больше среди молодежи 18–24 лет (74%), тех, кто считает официальную медицину более эффективной (71%), а также среди активных телезрителей (58%).

Вторая по популярности стратегия — совмещение официальной и народной медицины. Так поступает каждый третий россиянин (32%). Чаще это женщины (35% против 27% среди мужчин), люди в возрасте 35–59 лет (38–37%), аудитория с высшим образованием (35% против 24% в группе с неполным средним образованием) и плохим и средним материальным положением (37–33% против 25% в группе с хорошим).

Не обращаются к врачам в случае болезни 17% россиян, в том числе 11% никак не лечатся и надеются, что все пройдет само. Остальные прибегают исключительно к методам народной медицины. Это, как правило, граждане старше 45 лет (8% против 0% среди молодежи до 25 лет), люди с неполным средним образованием (17%), жители небольшого населенного пункта (до 100 тыс. человек) или села (по 7%), активные телезрители (10%).

При этом, по мнению большей части респондентов, для занятия народной медициной нужно образование (79%). В том числе 60% опрошенных считают необходимым наличие медобразования, а 19% — специального по народной медицине. Такие результаты могут говорить о восприятии народной медицины как части официальной.

В целом среди россиян практики обращения к различным методам народной медицины достаточно распространены (71%), причем независимо от возраста, пола и места проживания. Наиболее популярна фитотерапия — лечение травами (38%), затем следуют лечение продуктами пчеловодства (30%) и лечение баней (23%). В топ-5 вошли также мануальная терапия (18%) и точечный массаж (17%). Еще 15% практиковали иглоукалывание, 13% — гомеопатию. Каждый десятый отметил ароматерапию, чистку организма от шлаков и домашние приборы биорезонансной терапии (по 10%), еще 7% назвали остеопатию. У целителя или экстрасенса помощь в лечении заболеваний получали 4%, а 5% практиковали заговоры от болезней и сглаза.

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова говорит, что при некоторых заболеваниях действительно допустимо альтернативное лечение, но с оговорками. «Это возможно, например, при ОРВИ — самоизлечиваемом заболевании,— объясняет госпожа Серебренникова.— Есть узкие области, где возможно применение мануальной терапии. Она имеет доказанный эффект. Но все равно не является панацеей. Тем более сложно говорить об эффективности лечения, когда пациент прибегает к использованию БАДов, трав и так далее. Доза активного вещества в таких препаратах может отличаться в разных упаковках, тем более нельзя говорить о точных дозировках, если лечебный препарат предлагается, например, в пакетиках для заваривания».

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо полагает, что народная и официальная медицина — звенья одной цепи терапевтической медицины. Вместе с тем, отмечает она, в превентивной антивозрастной медицине фокус лечения у врачей все больше смещается в сторону натуральных препаратов. «Врачи все чаще прибегают к методам натуропатии, траволечения, климатотерапии и многим другим методам базового лечения, которое называют иногда народной медициной,— говорит госпожа Шуппо.— Лечение положено назначать по утвержденным государством медицинским протоколам и препаратам, но в антивозрастной превентивной медицине мы все ближе подходим к персонализации взгляда на организм и лечение, а это значит, что и протоколы, и стандарты надо пересматривать. Использование методов народной медицины и натуропатии не должно быть исключено». Впрочем, она подчеркивает, что назначать лечение натуральными препаратами может только врач, обладающий знаниями по биохимии, физиологии, анатомии и генетике.

В ст. 50 закона «Об основах охраны здоровья граждан» сказано, что право заниматься народной медициной имеет гражданин, получивший разрешение органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов говорит, что в некоторых регионах разрешение, «конечно, не оформляется». Депутат уже два года работает над законопроектом, который предлагает разделить понятия традиционной и народной медицины. «Идет выхолащивание ранее разрешенных методов традиционной медицины, фито-, гирудо-, апитерапии, гомеопатии, которых нет в клинических рекомендациях, из медицинской сферы, и последние нормативные документы это усугубляют»,— объясняет Федот Тумусов. Пока законопроект не внесен в Госдуму, по словам господина Тумусова, Минздрав «не может согласовать формулировки».

Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Виктория Сахарова отмечала, что отсутствие полноценных исследовательских баз не позволяет в полном объеме включать некоторые методы народной медицины в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи. Среди других проблем сферы госпожа Сахарова указывала отсутствие механизмов мониторинга безопасности традиционной комплементарной медицинской практики, недостаточный уровень образования и профессиональной подготовки работников народной медицины.

Наталья Костарнова