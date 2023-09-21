Москва не доверяет арендаторам

Столичные власти объяснили «Ъ» жесткий подход к соблюдению вида разрешенного использования (ВРИ) участка рисками возведения самостроя и других нарушений арендаторов земли. В госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы подчеркивают, что назначение участка «четко фиксируется в договоре аренды». Там уточняют, что при определении ВРИ учитываются «долгосрочные интересы развития территории, принимается во внимание множество факторов, включая положения Генплана, перспективное строительство, фактически сложившуюся инфраструктуру». Арендатор вправе попросить об изменении условий договора, но до их внесения госинспекция, по ее словам, рассматривает другие цели использования земли как нарушение.

«В первую очередь это делается, чтобы обеспечить гармоничное и эффективное использование городских территорий, в том числе предотвратить самострой»,— сообщили в ведомстве. По их подсчетам, изменение ВРИ и нецелевое использование земель составляет порядка 40% от всех нарушений имущественно-земельного права в столице. В госинспекции также отмечают случаи, когда бизнес «пытается сэкономить на платежах городу».

Так, рассказали “Ъ” в ведомстве, в 2023 году в районе Выхино-Жулебино на участке по адресу улица Генерала Кузнецова, д. 18, корп. 1, арендованном у города для эксплуатации зданий телефонной станции и трансформаторной подстанции, были построены апартаменты: «Это не только противоречило ВРИ участка — объект представлял потенциальную опасность, так как работы были проведены без соблюдения противопожарных и строительных норм».

Всего, по данным госинспекции, за 12 лет в Москве выявлено почти 24 тыс. самостроев общей площадью более 11,5 млн кв. м, из них 17,6 тыс. зданий уже ликвидировано, освобождено почти 8,5 млн кв. м территории.