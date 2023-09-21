«Оренбург» устоял на позиции

Четвертый тур группового этапа «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России завершился встречей, в которой «Оренбург» неважно провел основное время домашнего матча с «Факелом», вырулившее к нулевой ничьей, но добыл себе бонусное очко в серии пенальти и остался лидером группы A.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Момент матча между командами «Оренбург» и «Факел» Фото: ФК «Оренбург» Момент матча между командами «Оренбург» и «Факел» Фото: ФК «Оренбург» Момент матча между командами «Оренбург» и «Факел» Фото: ФК «Оренбург» Момент матча между командами «Оренбург» и «Факел» Фото: ФК «Оренбург» Момент матча между командами «Оренбург» и «Факел» Фото: ФК «Оренбург» Момент матча между командами «Оренбург» и «Факел» Фото: ФК «Оренбург» Момент матча между командами «Оренбург» и «Факел» Фото: ФК «Оренбург» Следующая фотография 1 / 7 Момент матча между командами «Оренбург» и «Факел» Фото: ФК «Оренбург» Момент матча между командами «Оренбург» и «Факел» Фото: ФК «Оренбург» Момент матча между командами «Оренбург» и «Факел» Фото: ФК «Оренбург» Момент матча между командами «Оренбург» и «Факел» Фото: ФК «Оренбург» Момент матча между командами «Оренбург» и «Факел» Фото: ФК «Оренбург» Момент матча между командами «Оренбург» и «Факел» Фото: ФК «Оренбург» Момент матча между командами «Оренбург» и «Факел» Фото: ФК «Оренбург»

Эта игра производила странное впечатление. В ней присутствовал какой-то жуткий диссонанс. С одной стороны, «Оренбург» вроде бы убедительно иллюстрировал соль волшебного преображения, случившегося с ним после неожиданного появления на тренерском посту неведомого испанца Давида Деограсия. Даже в «кубковом», то есть, как ни крути, далеко не боевом, составе он показывал тот же футбол, который помогает оренбуржцам уже месяц оставаться неуязвимыми в официальных матчах, на равных драться с ЦСКА, бить «Сочи» и «Локомотив»,— футбол трендовый, от владения, от паса, густо расчерчивающий чужую половину линиями обостряющих передач. С другой — с трендовостью контрастировали постоянные, своей частотой просто напрочь убивающие представления об «Оренбурге» как о новой могучей силе в отечественном футболе провалы в тылах.

В итоге в первом тайме у хозяев куча моментально исчезающих из памяти ввиду дефицита остроты ударов по чужим воротам, у гостей — сразу насколько застрявших в ней надолго наскоков сквозь проложенные оренбуржской безалаберностью коридоры.

Сначала — слева, через Хызыра Аппаева, затем — справа, через 16-летнего Андрея Ивлева. У Ивлева вообще был роскошный шанс — нужно только попасть в дальний угол. Он не попал.

Ну и на десерт — трюк Матвея Ивахнова перед перерывом, созданный из ничего. Мяч в штрафной, времени и пространства для замаха нет. А Ивахнов исполняет резкий черпачок вовсе без него, и мяч планирует прямо под перекладину. «Оренбург» от беды уберег прыжок голкипера Андрея Ходановича.

Изменения в игре, случившиеся во втором тайме, может быть, слегка добавили ей солидности и строгости, но точно не украсили. Это был тот случай, когда к 0:0 проложен прямой курс, и возможностей свернуть с него практически не появляется. Ну разве что в концовке «Оренбург» снова принялся чудить в обороне и устроил Максиму Максимову чуть ли не чистый выход один на один с вратарем. Максимов, правда, даже не стал праздновать забитый с помощью защитника оренбуржцев Данилы Хотулева гол, верно почувствовав, что залез в офсайд.

Хозяев эта атака, кажется, уколола, и они посчитали нужным ответить на нее собственным навалом. «Факел» устоял.

Плюс регламента Кубка России в том, что в нем и пресноватые 0:0 обязательно сдобрят десертом в виде серии одиннадцатиметровых. Эта серия принесла успех «Оренбургу» благодаря незадачливости пенальтистов «Факела».

Александр Долгов умудрился запустить мяч в молоко, уже уложив на газон вратаря, а Максимов стрельнул в перекладину.

Добытое бонусное очко позволило оренбуржцам остаться на верхушке таблицы группы A. Они на балл опережают ее фаворита ЦСКА. Впрочем, ни тот, ни другой клуб еще не обеспечил себе за два тура до финиша группового этапа выход в play-off из плотного квартета. «Сочи» отстает от «Оренбурга» на три очка, «Факел» — на четыре.

Алексей Доспехов