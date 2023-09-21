На Кубани произошел массовый сбой в работе МТС

В Краснодарском крае и еще нескольких регионах России произошел массовый сбой в работе МТС. По данным портала «сбой.рф», от абонентов Кубани поступило больше всего жалоб — 35%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Сбой в работе сети мобильного оператора также отмечают жители Ростовской области и Москвы (по 14%), Ставрополья и Волгоградской области (по 5%), Самарской области и Санкт-Петербурга (по 3%). Кроме того, проблемы со связью выявлены в Адыгее (1%) и еще 12 регионах.

В соцсетях пользователи сообщили, что проблемы со связью появились еще вечером 20 сентября.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram