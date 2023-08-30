Мэр уходит в поля

Глава Каменского городского округа (Свердловская область) Сергей Белоусов подал в отставку по собственному желанию. В думе отметили, что не имели претензий к работе главы и положительно оценивали его работу. В начале июня в кабинете и в доме Сергея Белоусова прошли обыски, его подозревали в получении взяток. Однако в правительстве Свердловской области заверили, что отставка господина Белоусова связана с тем, что он намерен погрузиться в семейный бизнес в сфере сельского хозяйства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Белоусов / ВКонтакте Фото: Сергей Белоусов / ВКонтакте

О том, что глава Каменского городского округа Сергей Белоусов подал в думу заявление об отставке, рассказала «Ъ-Урал» председатель думы Галина Лисицина. По ее словам, мэр покидает должность по семейным обстоятельствам. Она отметила, что депутаты думы не имели претензий к работе главы округа и каждый год положительно оценивали деятельность господина Белоусова.

Каменский городской округ включает 66 населенных пунктов, среди которых один поселок городского типа, 12 поселков, 20 сел и 33 деревни. Основными сферами в экономике района являются сельское хозяйство и производство строительных материалов. Административный центр — Каменск-Уральский, однако он не входит в состав Каменского округа.

Сергей Белоусов в 2002–2012 годах занимался индивидуальным предпринимательством. В 2008 и 2012 годах избирался депутатом думы Каменского городского округа четвертого и пятого созывов на непостоянной основе. Управляет округом с 2012 года и трижды переизбирался на руководящий пост. Полномочия главы района должны истечь в 2026 году.

2 июня сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД провели обыски в доме и на работе Сергея Белоусова. По данным источников «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, мэра подозревали в получении взяток на общую сумму 4 млн руб. В связи со следственными мероприятиями и возможным возбуждением уголовного дела в отношении Сергея Белоусова региональное отделение «Единой России» приостановило его членство в партии.

Однако, по словам источника «Ъ-Урал» в правительстве региона, отставка господина Белоусова не связана с возможным уголовным преследованием. По его словам, семья господина Белоусова владеет бизнесом в сфере сельского хозяйства, который возглавляет супруга главы округа. Мэр планировал возвращение в предпринимательство еще в прошлом году, и в начале лета написал заявление о досрочном сложении полномочий. Источник предполагает, что это обстоятельство и ускорило следственные действия в отношении главы.

После обысков господин Белоусов не стал подавать заявление на увольнение, понимая, что отставку сочтут за следствие действий силовиков. «Сейчас, по его мнению, претензий к нему нет. И он вернулся к вопросу досрочного ухода»,— рассказали в правительстве.

По сведениям «Ъ-Урал», губернатор Евгений Куйвашев согласовал кандидатуру и.о. главы Каменского округа — им станет замглавы Алексей Кошкаров. Ожидается, что он будет поддержан депутатами по итогу конкурса по избранию главы района.

Ранее, 17 августа, заявление об отставке подал глава Талицкого городского округа Александр Толкачев. В понедельник депутаты думы Талицы приняли отставку мэра. По словам господина Толкачева, ему предложили должность в Федеральном агентстве по делам национальностей в Ростове-на-Дону. Кроме того, сейчас проходят конкурсы на замещение должностей глав Нижнего Тагила и Первоуральска. На продление полномочий рассчитывают оба действующих мэра — Владислав Пинаев и Игорь Кабец.

Василий Алексеев