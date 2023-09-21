Вьетнамские электромобили VinFast начнут продаваться в ЕС

Сегодня, 21 сентября, стало известно, что европейские регуляторы выдали разрешение на поставки в ЕС электромобилей вьетнамского производителя VinFast. Сообщается, что первая партия в количестве 3 тыс. машин поступит в Европу уже в нынешнем году. Продажи VinFast в ЕС начнутся с Франции, Германии и Нидерландов в четвертом квартале, уточняет агентство Reuters со ссылкой на источники в компании. Таким образом, ЕС может стать крупнейшим рынком для вьетнамского автопроизводителя, который в текущем году поставил в США 2,1 тыс. своих электромобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Steve Marcus / Reuters Фото: Steve Marcus / Reuters

В августе VinFast начала котироваться на бирже NASDAQ через слияние со SPAC. И по итогам первого дня торгов акции компании взлетели на 68,5%. В результате ее рыночная капитализация достигла $85 млрд, что на тот момент cделало VinFast дороже Ford Motor, General Motors и BMW Group. VinFast входит в конгломерат VinGroup самого богатого человека Вьетнама — Фам Нят Выонга. VinFast была запущена в 2017 году для разработки моделей в сотрудничестве с BMW, Magna Steyr и Pininfarina. Сейчас капитализация вьетнамской компании составляет $40 млрд.

В настоящее время VinFast производит свои электромобили во Вьетнаме, однако уже в 2024 году планирует разместить часть производства в США.

Евгений Хвостик