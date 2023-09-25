Новыми вице-премьерами в Удмуртии станут Тимур Меджитов и Наталья Тойкина

На предстоящую сессию госсовета Удмуртии вынесен вопрос о согласовании для назначения заместителями председателя правительства Тимура Меджитова и Натальи Тойкиной. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщил председатель постоянной комиссии госсовета по госстроительству Александр Прозоров, и подтвердил председатель комиссии по экономической политике Тимур Ягафаров. Источник в администрации главы и правительства пояснил, что Тимур Меджитов в новой должности будет курировать вопросы цифровизации и спорта, Наталья Тойкина — архивы, ЗАГС, агентство по госохране памятников.

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Тимур Меджитов с 2018 года занимает пост министра цифрового развития республики, до этого руководил агентством связи. Наталья Тойкина с 2009 года возглавляет комитет по делам архивов при правительстве Удмуртии.

Также в повестке сессии согласование Ольги Абрамовой на пост первого вице-премьера, в настоящее время она будучи куратором АПК в ранге вице-премьера также исполняет обязанности первого вице-премьера. Константин Сунцов, как ожидается, будет утвержден на посту постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России — заместителя председателя правительства.

Отметим, что в настоящее время у председателя правительства семь заместителей. Помимо Ольги Абрамовой и Константина Сунцова, соответствующие посты занимают Эльвира Пинчук (минздрав), Роман Ефимов (минфин и минимущество), Игорь Асабин (минстрой и миндортранс) и Ильяс Ханнанов (курирует взаимодействие с правоохранительными органами).

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