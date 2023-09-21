В Самарской области подорожали бананы, огурцы и помидоры

Ряд продуктов подорожал в Самарской области за неделю. За указанный период в регионе больше всего выросли цены на бананы (на 8,1%; 121,8 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Также в области за минувшие семь дней зафиксировано подорожание свежих огурцов (на 6,2%; 98,8 руб. за один кг) и помидоров (на 6,6%; 95,8 руб. за один кг). Одновременно с этим в регионе снизились цены на белокочанную свежую капусту (на 6,7%; 28 руб. за один кг) и яблоки (на 3,9%, 117,4 руб. за один кг). Также в Самарской области за это время подешевела морковь (на 2,5%, 32 руб. за один кг).

Ранее в Самарской области регистрировался рост цен на бананы и огурцы. Сообщалось также о том, что годовая инфляция в регионе увеличилась на 0,85 п.п., до 4,08%. Показатель Самарской области в очередной раз оказался выше аналогичных значений в Приволжском федеральном округе (2,70%) и России в целом (3,25%).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Инфляцию задели санкции».

Георгий Портнов