В Самарской области за неделю подорожали бананы и огурцы

Цены на ряд товаров и услуг изменились за неделю в Самарской области. В частности, за минувшие семь дней в регионе подорожали бананы (на 7%, 105,16 руб. за один кг) и свежие огурцы (на 3,5%; 89,3 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

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Также в области за указанный период выросли цены на охлажденных и мороженых кур (на 2,3%; 202,8 руб. за один кг) и овощные консервы для детского питания (на 3,9%; 613,2 руб. за один кг). Одновременно с этим за указанный период в регионе подешевела белокочанная свежая капуста (на 18,4%; 30,7 руб. за один кг) и морковь (на 14,4%; 37,2 руб. за один кг). Также снизились цены на репчатый лук (на 7,2%; 29,7 руб. за один кг) и столовую свеклу (на 1,5%, 27,3 руб. за один кг).

Ранее стало известно о том, что годовая инфляция в Самарской области увеличилась на 0,85 п.п., до 4,08%. Показатель региона в очередной раз оказался выше аналогичных значений в Приволжском федеральном округе (2,70%) и России в целом (3,25%).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Инфляцию задели санкции».

Георгий Портнов