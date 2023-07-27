Инфляцию задели санкции

Годовая инфляция в Самарской области в июне 2023 года по сравнению с показателем в мае увеличилась на 0,85 п.п., до 4,08%. Показатель региона в очередной раз оказался выше аналогичных значений в Приволжском федеральном округе (2,70%) и России в целом (3,25%). По данным ЦБ РФ, ускорение годового роста цен связано c увеличением издержек производителей и поставщиков отдельных товаров на фоне ослабления рубля, сокращением предложения некоторых продуктов и повышением потребительской активности. По мнению экспертов, на высокий уровень инфляции в Самарской области, в основном, повлияли экспортные ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Годовая инфляция в Самарской области в июне 2023 года по сравнению с показателем в мае увеличилась на 0,85 п.п., до 4,08%, что выше уровня по Приволжскому федеральному округу (2,70%) и России в целом (3,25%). Об этом сообщает самарское отделение Волго-Вятского главного управления Банка России. «Ускорение годового роста цен в регионе связано в основном c увеличением издержек производителей и поставщиков отдельных товаров на фоне ослабления рубля, сокращением предложения некоторых продуктов, а также повышением потребительской активности»,— говорится в аналитическом материале ЦБ.

• Показатель годовой инфляции в стране и регионе резко вырос после начала в феврале 2022 года специальной военной операции России на Украине и западных санкций. В январе 2022 года показатель составлял 9,32%, месяцем ранее — 8,82%, тогда на рост цен повлияли неурожай прошлого года и последствия пандемии. В марте того же года годовая инфляция в Самарской области превысила 16%. Как объяснили в ЦБ, спровоцировали рост цен ажиотажный спрос на некоторые товары, нарушение логистических цепочек и ослабление рубля.

В июне годовой прирост цен на продукты питания увеличился до 1,97% (0,17% в мае). Повлияли увеличение издержек производителей и поставщиков отдельных продуктов питания и снижение предложения некоторых продовольственных товаров. В связи с аномальными заморозками в Средней Азии этой зимой и весной пострадала часть посадок овощей, что привело в июне к сокращению поставок на российский рынок. Кроме того, из-за ослабления рубля импортная продукция поступала в регион по более высоким ценам. Вследствие ослабления рубля также замедлилось годовое удешевление апельсинов и яблок, а лимоны стали стоить дороже.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июне увеличился до 1,63% после 1,10% в мае. Это связано с ростом потребительской активности и ослаблением рубля. В условиях ослабления рубля выросли затраты производителей отдельных товаров на закупку импортных запасных частей и сырья. По этой же причине увеличились издержки поставщиков на приобретение импортной готовой продукции. На повышение стоимости бензина повлияло снижение размера компенсирующих выплат нефтяным компаниям. Прирост цен на услуги уменьшился до 10,71% после 11,00% в мае.

«Запуск дополнительных поездов, а также вывод на линии дополнительных купейных вагонов из резерва способствовали уменьшению годового прироста стоимости проезда в поездах дальнего следования. Увеличение количества рейсов отдельных авиакомпаний по наиболее востребованным внутренним направлениям, совершаемым из Самары, привело к замедлению годового удорожания авиаперелетов»,— говорится в сообщении Центро­банка.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, причины, по которым инфляция в Самарской области выше, чем в ПФО и по России в целом, заключаются в особенностях дохода экономики региона: «К сожалению, серьезные изменения на АвтоВАЗе и предприятиях, технологически, экономически и логистически связанных с ним, произошедшие из-за смены собственника и изменения модельного ряда, не могли не отразиться на экономике региона. Вовторых, экономика региона может болезненно откликаться на изменения на рынке энергоносителей, который сейчас в связи с санкциями и общей конъюнктурой цен на сырье также может оказывать существенное негативное влияние. Втретьих, продукция предприятий, ориентированных на экспорт, например, производящих удобрения, также может существенно страдать от ограничений, налагаемых на продукцию из России на внешних рынках и трудностях, связанных с транспортировкой продукции в Европу. Предположу, тем не менее, что высокий уровень диверсификации экономики региона позволит адаптироваться к новым условиям и показатели в среднесрочной перспективе выправятся»,— считает Илья Жарский.

Сабрина Самедова