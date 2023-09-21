Интерес к инвестициям в южную недвижимость вырос после повышения ключевой ставки

Эксперты федерального девелопера «Неометрия» приняли участие в круглом столе «Инвестиции в недвижимость Юга: стимулы роста и сдерживающие факторы», организованном медиагруппой «РБК Юг и Северный Кавказ». На мероприятии собрались представители администраций Краснодара и Сочи, а также крупных девелоперов для обсуждения вопросов инвестиционной привлекательности региона.

Руководитель службы проектного финансирования федерального девелопера «Неометрия» Ирина Хдрян рассказала, почему рынок недвижимости Юга России характеризуется стабильностью и высоким уровнем спроса, а вложения не просто рентабельны, но и могут быть очень выгодными.

На фоне роста цены увеличивается инвестиционный интерес к «южным» объектам, и особенно это касается курортных городов. Положительная динамика туристического потока в последние годы сказывается на ликвидности проектов в локациях на побережье: с одной стороны, можно получать доход от сдачи в аренду в высокий сезон, а с другой – есть возможность выгодно перепродать недвижимость. И, если обычно в городах повышенным спросом пользуются объекты в исторических центрах, то в курортных интерес вызывают развивающиеся районы, где активно строится социальная инфраструктура и формируются новые точки притяжения.

Специалисты «Неометрии» отмечают: сочинская премиальная недвижимость в 2023 году продолжает показывать рост в цене 20% в год, а за последние три года средневзвешенная стоимость квадратного метра в Сочи увеличилась на 193%. В связи с этим 70% сделок в городе заключается с инвестиционными целями. В среднем по Краснодарскому краю этот показатель составляет 50%.

Большое количество покупок – более 50% – совершается по ипотечным программам с господдержкой. И на фоне повышения ключевой ставки Банком России и ожидаемого подорожания ипотечных кредитов с приобретением недвижимости лучше не медлить.

«Для клиентов, которые попадают под действие госпрограмм семейной ипотеки, пока сохраняется возможность купить недвижимость по самым привлекательным ипотечным ставкам. Потребители, заинтересованные в сбережении денежных средств, также могут воспользоваться инструментом покупки недвижимости с целью сбережения капитала», – добавляет заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Анна Сапегина.

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