Городской и краевой институты территориального планирования могут объединить уже к 2024 году

На думском комитете по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами депутаты обсудили проект передачи МБУ «Институт территориального планирования» на краевой уровень. Учреждение планируется объединить с ГКУ «Институт регионального и городского планирования» в единый центр компетенций. Как сообщает «Новый компаньон», в новом статусе эта структура начнет работу уже с 1 января 2024 года.

По словам начальника департамента градостроительства и архитектуры Марии Норовой, объединение двух институтов терпланирования позволит высвободить около 121 млн руб. в бюджете Перми, оптимизирует кадровые ресурсы и поможет избежать дублирования функций. Предложение слияния двух учреждений принадлежит краевому минимуществу, которому ранее перешли муниципальные полномочия в градостроительной сфере.

Отвечая на вопросы депутатов, Мария Норова пояснила, что новый единый институт будет разрабатывать градостроительные документы, концепции по преобразованию и развитию территорий. Депутат Арсен Болквадзе поинтересовался, не будет ли обделена вниманием Пермь после образования единого краевого учреждения. Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова отвечала, что когда полномочия по градостроительной деятельности передали на краевой уровень, то было создано управление, которое занимается работой по городу. Передача института региону сократит бюрократические процессы по согласованию необходимой документации. Центром компетенций будет руководить Елена Ермолина, которая в настоящее время возглавляет МБУ «Институт территориального планирования». До перехода, который произойдет с 1 января 2024 года, городской институт терпланирования продолжит работать в штатном режиме.

Напомним, о планах передать муниципальный «Институт территориального планирования» на краевой уровень «Ъ-Прикамье» стало известно на минувшей неделе. Решение забрать муниципальный ИТП в регион принято на фоне постепенной консолидации властями Прикамья полномочий в градостроительной политике краевого центра, которая началась в 2021 году. Как поясняли источники «Ъ-Прикамье», ИТП необходим краю, так как обладает компетенциями, которых нет у регионального института.