В Краснодаре приватизируют бизнес-здание на Ставропольской за 12 млн рублей

В Краснодаре приватизируют коммерческое здание на улице Ставропольской, 199, оцененного в 12,3 млн руб. Вопрос обсуждался в ходе заседания городской думы Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пугачев, «Ъ-Кубань» Фото: Андрей Пугачев, «Ъ-Кубань»

Директор департамента муниципальной собственности администрации Краснодара Артем Губский выразил несогласие с результатами оценки стоимости здания площадью 171 кв. м. По данным господина Губского, согласно экспертизе, стоимость объекта составила около 10 млн руб.

«Помещения в ближайших домах продаются по стоимости около 350 тыс. за 1 кв. м. Даже на второй линии около 300 тыс. за 1 кв. м»,— отметил глава департамента.

Сообщается, что здание приватизирует субъект МСП. При этом по результатам экспертизы, проведенной Межрегиональным союзом оценщиков после получения решения оценочной комиссии СРО, стоимость объекта составила 12,3 млн руб.

Андрей Пугачев, Анастасия Донскова

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