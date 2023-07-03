Территорию бывшего завода Toyota в Петербурге отдадут под особую экономическую зону

Неиспользуемые территории бывшего завода Toyota в Шушарах отдадут под особую экономическую зону (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Площадь участка составляет 164 га, пишет «Деловой Петербург».

Соответствующие данные прописаны в поправках к постановлению правительства Петербурга, опубликованных на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. Как отмечается в документе, в присоединение территории к ОЭЗ проводится для «дальнейшего развития» зоны.

Вся территория бывшего завода занимает примерно 224 га, сам завод — 140 тыс. кв. м. Как рассказал ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, часть земли планируют отдать под ОЭЗ, а другую — под промзону.

Напомним, Toyota в сентябре прошлого года сообщила о прекращении производства на петербургском заводе и уходе из РФ. В марте 2023 года собственником автозавода стало ФГУП «НАМИ» в лице созданной в январе дочерней компании «Шушары-Авто». АО «Обуховский завод» в конце апреля стало управляющей компанией ООО «Шушары-Авто». Обуховский завод планирует начать на автозаводе выпуск грузовиков БАЗ-S36A11, городских микрокаров L-Type и электромобилей E-Neva.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ-СПб» «"Алмаз Антей" огранит завод Toyota».

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