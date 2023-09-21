Генсек ООН об изменении климата: человечество открыло врата в ад

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что мировое сообщество прикладывает недостаточно усилий для решения проблемы резкого изменения климата. По его словам, своим бездействием человечество «открыло врата в ад». Об этом он заявил во время выступления в ООН на саммите по изменению климата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Brendan McDermid, Reuters Антониу Гутерриш

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Во вступительном слове господин Гутерриш сказал, что «человечество открыло врата ада» и стремительно движется к «опасному и нестабильному миру». «Ужасающая жара имеет ужасающие последствия. Обезумевшие от горя фермеры наблюдают, как урожай уносит наводнение. Жаркие температуры порождают болезни»,— описал последствия климатических изменений генсек ООН (цитата по ABC News).

Как утверждает Антониу Гутерриш, в случае, если ничего не изменится, температура воздуха повысится на 2,8°C. В связи с этим генсек ООН призвал человечество начать действовать: крупнейших производителей ископаемого топлива — приложить дополнительные усилия по сокращению выбросов, а богатые страны — поддержать в этом экономики развивающихся стран.

В своей речи господин Гутерриш призвал развитые страны достичь нулевых выбросов уже к 2040 году, удалив из атмосферы как минимум столько же загрязняющих веществ, сколько они производят.

Ранее Антониу Гутерриш уже предупреждал о начале климатического кризиса в связи с самым жарким летом за всю историю. Август 2023 года стал вторым самым жарким месяцем в истории после июля этого же года. По данным Copernicus, за август температуры по всему миру выросли более чем на 1,5°C по сравнению со средними показателями доиндустриального периода.

Анастасия Ларина