Bild: Шольц выступил на Генассамблее ООН перед почти пустым залом

Канцлер Германии Олаф Шольц выступал на заседании Генассамблеи ООН перед почти пустым залом, заметил немецкий портал Bild. По данным портала, мало слушателей на выступлении Олафа Шольца было в первую очередь из-за позднего времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление Олафа Шольца на Генассамблеи ООН

Фото: Michael Kappeler / dpa / picture alliance Выступление Олафа Шольца на Генассамблеи ООН

Фото: Michael Kappeler / dpa / picture alliance

Канцлер ФРГ выступал уже после 21:00. На опубликованной Bild фотографии видно, что почти все кресла в зале пусты.

Во время своего выступления Олаф Шольц затронул тему реформы Совета Безопасности ООН. Он также высказался о президенте России Владимире Путине. «Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины», — заявил господин Шольц.

Каждый год последовательность выступающих в Генассамблее ООН почти не меняется. Сначала выступает Бразилия, потом следуют США. Германия обычно выступает в финале. С каждым новым выступающим зал покидают зрители. Как отмечает Bild, зал был полон лишь во время выступления президента США Джо Байдена. Его выступление началось в 10:00.

Немецкое издание отмечает, что после того как господин Шольц закончил свою речь, он ушел и не стал слушать японского премьера Фумио Кисиду.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. Делегацию России возглавил глава МИДа Сергей Лавров. Он выступит с речью 23 сентября. Одна из главных тем 78-й сессии — вооруженный конфликт России и Украины.

Подробнее — в материале «Заочные прения в очном формате».