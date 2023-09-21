В Госдуме предложили тестировать депутатов на наркотики после случая с Хасановым

Минздраву РФ предложили в обязательном порядке тестировать государственных и муниципальных служащих, а также депутатов всех уровней на предмет потребления наркотиков. Такое обращение направил депутат Госдумы и руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев (фракция «Единая Россия»).

«Не первый год отстаиваю позицию о необходимости обязательного тестирования… Будь то народные избранники, будь то чиновники, повышенный стресс, активная работа — все это сказывается на психике человека. Спецслужбы и правоохранители должны доподлинно знать, имел ли тот или иной чиновник "знакомство" с наркотиками, прошёл ли он тест, есть ли какая-нибудь у человека предрасположенность к потреблению наркотиков, зависимость»,— приводит слова парламентария «РИА Новости».

По словам господина Хамзаева, прохождение тестирования должно быть обязательным при трудоустройстве чиновника либо после избрания депутата. Кроме того, в дальнейшем служащих и парламентариев должны проверять на наркотики выборочно, раз в квартал и без предупреждения.

Напомним, в понедельник следственное управление (СУ) СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против депутата Госсовета Рустема Хасанова. Его подозревают в хранении наркотиков. По данным следствия, в воскресенье на улице депутата Хасанова остановила полиция, а рядом с ним был обнаружен пакет с 1,88 г наркотиков. «Мужчина выбросил пакет на дорогу, и в дальнейшем он был изъят сотрудниками правоохранительных органов»,— заявили в СУ. Сам депутат настаивает, что ничего запрещенного у него при себе не было.

Глава Татарстана Рустам Минниханов «выразил строгое осуждение ситуации, связанной с депутатом», подчеркнув, что «в истории парламентаризма Татарстана никогда не было столь вопиющих фактов». Он заявил, что «поступок депутата, невзирая на его статус, должен быть тщательно расследован».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"