Депутату Татарстана предъявили хранение наркотиков

В Татарстане возбудили уголовное дело против депутата республиканского парламента Рустема Хасанова — основателя благотворительного фонда и экс-руководителя обанкротившейся компании «Реставратор». Как сообщило следствие, в воскресенье на улице народного избранника остановила полиция, а рядом с ним был обнаружен пакет с 1,88 г наркотиков. Теперь депутату может грозить лишение свободы до трех лет. Сам парламентарий заявил журналистам, что ничего запрещенного у него при себе не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gossov.tatarstan.ru, Коммерсантъ Фото: gossov.tatarstan.ru, Коммерсантъ

Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану сообщило, что возбудило уголовное дело против депутата Госсовета республики. Его подозревают в незаконном хранении наркотических средств. По информации «Ъ», речь идет о Рустеме Хасанове.

По данным следствия, 17 сентября сотрудники полиции остановили депутата на улице Беломорской в Авиастроительном районе Казани, при себе у него был «полиэтиленовый пакет с 1,88 г наркотического средства». «Мужчина выбросил пакет на дорогу, и в дальнейшем он был изъят сотрудниками правоохранительных органов»,— отметили в СУ. Сейчас проводятся «следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

По ч. 1. ст. 228 УК РФ (применяется, когда идет речь о значительном размере запрещенных веществ) парламентарию может грозить штраф, обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Рустему Хасанову 43 года. Окончил Оренбургский институт (филиал Московского государственного юридического университета) по специальности «юриспруденция». Женат, воспитывает четырех детей.

В 2013 году господин Хасанов учредил ООО «Реставратор», которое занималась восстановлением исторических памятников в Татарстане. Также он основал благотворительный фонд «День добрых дел», сотрудничающий с мэрией Казани. Фонд организовал в Казани сеть складов «Хорошие руки» (пункты приема и выдачи вещей нуждающимся) и «Социальное такси». Фонд и его руководитель в разное время становились лауреатами премий и обладателями различных наград.

В Госсовет Татарстана Рустем Хасанов избрался по Чайковскому одномандатному округу в 2018 году на дополнительных выборах. Он выдвигался как самовыдвиженец, хотя ранее этот мандат принадлежал представителю «Единой России». В 2019 году ему удалось продлить свои депутатские полномочия еще на пять лет. В Госсовете Татарстана он является членом комитета по социальной политике.

В 2021 году ООО «Реставратор» было признано несостоятельным. Банкротство инициировал подконтрольный правительству Татарстана «Ак барс» банк, предъявив требования на 33 млн руб. Рустем Хасанов был поручителем по этому долгу. В апреле 2022 года Арбитражный суд Татарстана признал банкротом и самого депутата. На тот момент требования кредиторов достигали 80 млн руб. Процедура банкротства не завершена. Продолжается реализация имущества депутата.

Информация о задержании Рустема Хасанова появилась в Telegram-каналах в понедельник утром. Mash сообщал, что якобы он «поднял закладку». Однако затем депутат заявил журналистам, что полицейские, которые его остановили, ничего запрещенного при нем не обнаружили. Депутат сообщил, что на него лишь составили административный протокол (из-за отказа проходить медицинское освидетельствование). По данным «Бизнес Online», мировой суд уже назначил господину Хасанову штраф в размере 4 тыс. руб. Журналистам Рустем Хасанов дал понять, что интерес правоохранительных органов к нему может быть связан с банкротством его компании «Реставратор»: ранее ему уже якобы поступали угрозы от «недоброжелателей». На тот момент ему было неизвестно о возбуждении про него уголовного дела.

«На этапе, когда у меня был административный протокол, я охотно комментировал ситуацию. Когда стало известно, что возбуждено дело, юрист мне советовал категорически отказаться от каких-либо комментариев СМИ»,— заявил «Ъ-Казань» Рустем Хасанов вечером в понедельник после того, как появилось сообщение СУ СКР об уголовном деле. Депутат не задержан, мера пресечения в отношении него не избрана.

Кирилл Антонов