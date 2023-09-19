Минниханов осудил подозреваемого в хранении наркотиков депутата Хасанова

Глава Татарстана Рустам Минниханов «выразил строгое осуждение ситуации, связанной с депутатом Государственного Совета Рустемом Хасановым». Об этом сообщила руководитель пресс-службы раиса Лилия Галимова.

Как сообщал «Ъ», вчера Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану сообщило, что возбудило уголовное дело против депутата Госсовета Рустема Хасанова. Его подозревают в хранении наркотиков.

«Раис республики подчеркнул, что в истории парламентаризма Татарстана никогда не было столь вопиющих фактов»,— заявила госпожа Галимова. По словам Рустама Минниханова «поступок депутата, невзирая на его статус, должен быть тщательно расследован, а его действиям дана правовая оценка».

По данным следствия, в воскресенье на улице депутата Хасанова остановила полиция, а рядом с ним был обнаружен пакет с 1,88 г наркотиков. «Мужчина выбросил пакет на дорогу, и в дальнейшем он был изъят сотрудниками правоохранительных органов»,— заявили в СУ.

Сам депутата настаивает, что ничего запрещенного у него при себе не было. Он отказался от медосвидетельствования, за что был оштрафован.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"