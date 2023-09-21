Совершившего массовое ДТП ярославца арестовали за покушение на убийство

Суд в Московской области по ходатайству следственного отдела по городу Видное арестовал 41-летнего жителя Ярославской области по обвинению в покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Суд

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Происшествие получило общественный резонанс в связи с массовым ДТП с участием автомобиля обвиняемого в Москве на улице Липецкой. По данным УМВД по Московской области, мужчина совершил столкновение с несколькими автомобилями, после чего скрылся с места аварии. Перед этим он пытался убить свою гражданскую жену, ехавшую с ним в автомобиле.

«16 сентября 2023 года около 23 часов обвиняемый, управляя автомобилем, двигался по федеральной автомобильной дороге М4 «Дон» в сторону г. Москвы, в пределах Ленинского городского округа. В салоне машины находилась его сожительница и их общая 2-летняя дочь. На почве внезапно возникшей ссоры обвиняемый кухонным топором нанес удары в область головы сожительницы, причинив ей множество рубленых ран лица, головы и рук»,— сообщили в в ГСУ СК России по Московской области.

После аварии в Москве обвиняемый был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы. Пострадавшая женщина до сих пор находится на лечении в больнице.

Антон Голицын