Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В России начались сбои с ввозом аппаратов для диабетиков Medtronic

В России снизилась доступность средств непрерывного мониторинга глюкозы, сообщила «Ъ» директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева. Из российских аптек пропали аппараты ирландско-американской фирмы Medtronic. Проблемы начались после внесения властями США комплектующих к системам мониторинга глюкозы в список продукции двойного назначения.

Составляющие аппарата Medtronic попали в реестр товаров двойного назначения в мае 2023 года.

На российском рынке существуют аналоги данного аппарата, однако они не подходят детям до четырех лет. Представленные на рынке китайские системы не соответствуют требованиям, поясняют специалисты.

Подробнее о ситуации на российском медицинском рынке — в материале «Глюкозе прописали двойное назначение».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...