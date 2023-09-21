В России начались сбои с ввозом аппаратов для диабетиков Medtronic

В России снизилась доступность средств непрерывного мониторинга глюкозы, сообщила «Ъ» директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева. Из российских аптек пропали аппараты ирландско-американской фирмы Medtronic. Проблемы начались после внесения властями США комплектующих к системам мониторинга глюкозы в список продукции двойного назначения.

Составляющие аппарата Medtronic попали в реестр товаров двойного назначения в мае 2023 года.

На российском рынке существуют аналоги данного аппарата, однако они не подходят детям до четырех лет. Представленные на рынке китайские системы не соответствуют требованиям, поясняют специалисты.

Подробнее о ситуации на российском медицинском рынке — в материале «Глюкозе прописали двойное назначение».