Глюкозе прописали двойное назначение

После внесения властями США комплектующих к системам мониторинга глюкозы в список продукции двойного назначения эти медизделия от ирландско-американского производителя Medtronic стали недоступны в России. Пока на рынке осталась продукция от американской Abbott, но она не предназначена для страдающих диабетом детей младше четырех лет. Китайские системы, в свою очередь, не соответствуют требованиям, поясняют специалисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Maxwell / Bloomberg / Getty Images Фото: David Maxwell / Bloomberg / Getty Images

В России снизилась доступность средств непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом, сообщила “Ъ” директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева. Часть комплектующих к этой системе попала в обнародованный США в мае 2023 года список продукции двойного назначения, и теперь их ввоз в РФ затруднен. От этого пострадали поставки продукции Medtronic.

Системы НМГ проверяют состояние диабетиков каждые несколько минут. Продукция Medtronic состоит из сменяемого раз в несколько дней сенсорного датчика, измеряющего уровень глюкозы. Данные передаются в приложение на телефоне через трансмиттер. Этот же сенсор применяется в ряде моделей инсулиновых помп. Сбои с поставками трансмиттеров были еще зимой этого года, говорит федеральный куратор Всероссийской организации родителей детей-инвалидов по направлению «Здравоохранение» Юлия Панкова. Для поставок медизделий, попавших под продукцию двойного назначения, теперь требуется получение отдельной экспортной лицензии.

В комитете по здравоохранению Петербурга подтвердили, что часть изделий Medtronic не поставляется из-за новых ограничений со стороны США. На складе в Москве также нет сенсоров, говорит поставщик продукции Medtronic Антон Егоров. В Medtronic сообщили “Ъ”, что работают над обеспечением стабильных поставок в РФ продукции для лечения диабета.

Помимо Medtronic свои системы НМГ в РФ поставляет американская Abbott, говорит гендиректор MDPro Алексей Ванин. Продукция этой компании — Abbott Freestyle Libre производится в ЕС, тогда как Medtronic — в США, следует из их регудостоверений. Еще весной пациенты жаловались и на нехватку систем НМГ от Abbott. Но сейчас никаких проблем не возникает, сообщили опрошенные “Ъ” пациентские организации и поставщики. В Abbott на запрос “Ъ” не ответили.

Из-за сложностей с поставками медизделий Medtronic без систем НМГ остались дети до 4 лет, так как продукция Abbott используется только после этого возраста, поясняет Юлия Панкова. В ряде регионов, отмечает она, можно получить системы от Abbott для пациентов младше 4 лет по решению врачебной комиссии, но в некоторых регионах, включая Москву и Петербург, это сделать невозможно. Поэтому родители покупают для своих детей эти системы НМГ за свой счет, добавляет госпожа Панкова.

По данным Headway Company, в 2022 году госзаказчики закупили Abbott Freestyle Libre на 4,48 млрд руб., а сенсоров и систем Medtronic — на 611,4 млн руб. В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили “Ъ”, что с начала 2023 года не заключали контрактов на сенсоры Medtronic из-за отсутствия заявок от поставщиков. Там ждут поставки сенсоров в октябре, ссылаясь на информацию от производителя. Сенсоры уже заказаны с примерным сроком поставки в ноябре, говорит Антон Егоров.

Департамент здравоохранения Москвы в этом году заключил контракты на закупку продукции Medtronic на 23,6 млн руб., но ее поставки не велись, следует из данных сайта госзакупок. Там сообщили “Ъ”, что дети от 4 до 18 лет обеспечены системами, а поставки изделий для пациентов до 4 лет ожидаются. По подсчетам MDPro, в январе—июне 2023 года госзаказчики расторгли 24 контракта на поставку датчиков глюкозы примерно на 120 млн руб. В то же время общая сумма всех уже заключенных контрактов достигает 4,27 млрд руб.

Сейчас Минздрав и экспертный центр НМИЦ анализируют альтернативные средства, сообщила Наталья Мокрышева. По ее словам, проведены исследования систем ряда производителей, в основном китайских, но «не все они соответствуют нашим требованиям для пациентов». Тем не менее в августе Росздравнадзор зарегистрировал первую в РФ китайскую систему НМГ — СТ14 от Zhejiang POCTech.

Полина Гриценко