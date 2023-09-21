Депутат Госдумы РФ предложил мобилизовать безработных

Депутат Андрей Гурулев, представляющий в Госдуме РФ ряд дальневосточных регионов, предложил провести мобилизацию среди безработных. С такой инициативой он выступил 19 сентября в программе «Полный контакт», которую ведет Владимир Соловьев.

«Первая проблема — тунеядство. Трутнями сидят на бирже труда. Мне говорят: «Давайте, мобилизацию проведем!». Да, давайте — вон, на бирже труда все стоят, кто безработные — ради бога, за власть советов … Кто мешает?»,— предложил господин Гурулев.

В Госдуме РФ Андрей Гурулев входит во фракцию «Единой России», был избран по партсписку. В июле этого года он заявлял, что проведение мобилизации зависит от возможностей российской промышленности обеспечить солдат. По его словам, новая волна частичной мобилизации возможна только при увеличении оборотов промышленности страны.

По данным Росстата, в России по итогам 2022 года насчитывалось 2,95 млн безработных в возрасте от 15 лет.

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Валерий Лавский