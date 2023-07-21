Гурулев: частичная мобилизация зависит от оборота промышленности

Депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в разговоре с Ura.ru заявил, что частичная мобилизация зависит от возможностей российской промышленности обеспечить солдат, выполняющих боевые задачи. По его словам, новая волна частичной мобилизации возможна только при увеличении оборотов промышленности страны. Позже господин Гурулев опроверг эти слова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сегодня наша промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится на СВО. Если что-то будет более, тогда будет рассматриваться»,— сказал Андрей Гурулев. Он добавил, что главная задача на сегодняшний день состоит в наборе контрактников на военную службу. По его данным, «уже набрано примерно 150 тысяч человек — это данные на неделю назад».

После выхода публикации Ura.ru Андрей Гурулев заявил Telegram-каналу «Осторожно, новости», что издание дало «бестолковый комментарий» и не полностью привело его слова. «Мы 150 тысяч набрали и дальше набираем, не считая тех, кого мобилизовали. Поэтому сегодня, в этом году уж точно, никакой мобилизации не планируется»,— заявил он корреспонденту канала.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании, были мобилизованы более 300 тыс. человек. Приказа об окончании мобилизации не было. Российские власти неоднократно отрицали, что будет вторая волна мобилизации.

Полина Мотызлевская