Губернатор опроверг информацию о сбитых БПЛА в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что информация об уничтожении беспилотников в Севастополе недействительна. По его словам, силы противовоздушной обороны задействованы только «в районе Крымской зоны». Ранее издание ForPost и местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в районах Севастополя.

«В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки»,— написал господин Развожаев в Telegram-канале.

По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 21 сентября силы ПВО уничтожили 19 беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и Крымом. О пострадавших не сообщается.

Лусине Баласян