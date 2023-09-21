Индекс настроений МСП устал расти

После бурного роста в последние полгода деловые настроения малого и среднего бизнеса в августе просели, следует из данных индекса RSBI (рассчитывается ПСБ, «Опорой России» и НАФИ по итогам опроса 1,8 тыс. компаний). В августе индекс сохранил позицию в зоне роста, но упал до 54 пунктов с 57,1 пункта в июле и 55,3 в июне. Падение индекса объясняется во многом ухудшением ожиданий предпринимателей из-за произошедшего ослабления рубля и повышения ключевой ставки.

По данным исследования, малый и средний бизнес уже столкнулся с проблемами сбыта: о сокращении продаж сообщили 35% МСП (31% в июле), об их росте — 18% (19% в июле). Пессимизм относительно будущих продаж усилился из-за ожидаемого переноса курса в цены — сокращения ждут 23% МСП (18% месяцем ранее).

Ситуация с заемным финансированием в августе оставалась комфортной — новые займы получили 14% опрошенных. Не сумели получить кредит 8% МСП, при этом только 2% не уверены в одобрении кредита. «Сейчас мы не отмечаем существенных изменений в доступности финансирования бизнеса. Однако ситуация может измениться при дальнейшем росте ключевой ставки, в первую очередь в части инвестиционной активности предпринимателей»,— отмечает вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов.

Инвестиционные планы малых компаний сократились: увеличивать вложения планируют 26% респондентов (31% в июле), сокращать — 5% (2%). В августе предприниматели уже снизили инвестактивность (рост вложений у 20% МСП против 24% месяцем ранее). Планы по расширению найма персонала в августе также стали более сдержанными –– нанимать новых сотрудников планируют 26% МСП против 36% в июле.

Отметим, что заметнее всего деловые настроения ухудшились у малого бизнеса — его индекс упал до уровней весны этого года из-за снижения продаж и активности в привлечении кредитов. Индекс микробизнеса перешел в зону слабого роста на фоне ухудшения ожиданий. Увереннее себя чувствует средний бизнес: улучшение ситуации с продажами обеспечило рост его индекса. Впрочем, замедление деловой активности в августе отмечалось во всех сферах деятельности: в производстве, торговле, услугах — и может продолжиться далее из-за снижения доступности финансовых ресурсов.

Диана Галиева