Садовые товарищества укрепили по-военному

Как стало известно “Ъ”, Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР завершило расследование уголовного дела о хищении 45 га земель Минобороны в Новой Москве и Подмосковье. Организаторами преступления следствие считает трех полковников-отставников, которые в течение 11 лет на основании поддельных документов «отрезали» от воинских частей куски земли. Также по делу проходит экс-помощник московского городского военного прокурора, бывший кадастровый инженер, а также председатели и члены садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Нанесенный государству ущерб оценивается почти в 1 млрд руб. Теперь фигурантам, большинство из которых признают вину, предстоит ознакомление с материалами расследования, после чего дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Кальминг, Коммерсантъ Фото: Иван Кальминг, Коммерсантъ

На то, чтобы разобраться в обстоятельствах хищений земель Минобороны в Новой Москве и Подмосковье, ГВСУ СКР понадобилось почти два года. Сама же афера была выявлена в 2019 году Главной военной прокуратурой. Материалы проверки послужили основанием для оперативно-разыскных мероприятий, которые проводили сотрудники департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ и ГУЭБиПК МВД. 18 ноября 2021 года по результатам их работы было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Первые фигуранты в этом деле появились летом прошлого года. Тогда с небольшим интервалом один за другим были задержаны три отставных полковника Минобороны: бывший заместитель руководителя департамента расквартирования военного ведомства Сергей Бородин, а также экс-начальники Ватутинской и Алабинской квартирно-эксплуатационных частей (КЭЧ) Минобороны Валерий Майборода и Азамат Хайруллин. Компанию им составили бывший кадастровый инженер Александр Дзюба, член СНТ «Искра-2» Людмила Беседина и пенсионер Юрий Родин. В декабре 2022 года сотрудники ДВКР ФСБ задержали объявленного по этому делу в розыск бывшего старшего помощника московского городского военного прокурора по безопасности Игоря Почапского. По данным “Ъ”, на данный момент он фактически единственный из более десятка фигурантов, кто полностью отвергает претензии следствия. В своих показаниях экс-прокурор, имеющий помимо российского еще и украинский паспорт, утверждает, что его оговорили другие обвиняемые, пошедшие на сделку со следствием. Отметим, что подавляющее большинство фигурантов, включая полковников Бородина, Майбороду и Хайруллина, практически сразу же после задержания признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с первым заместителем главного военного прокурора. В их рамках они рассказали «о соучастниках преступления, дали показания о механизме хищения земель обороны и безопасности, об обстоятельствах сговора соучастников, их ролях, размере похищенного имущества», а также «сообщили об иных преступлениях, не связанных с расследуемым, изобличив иных лиц». Благодаря этому никто из арестованных в СИЗО надолго не задержался, а пошедшего первым на сотрудничество со следствием полковника Хайруллина вообще оставили под подпиской о невыезде. Интересно, что до этого, как установили сыщики, начиная со стадии прокурорской проверки, фигуранты активно пытались замести следы, а свидетелей, на которых по подложным документам были оформлены участки, уговаривали не давать показания по делу, ссылаясь на ст. 51 Конституции или на забывчивость в связи с давностью событий. Например, из показаний кадастрового инженера Дзюбы следует, что Игорь Почапский убеждал его, «что со следствием не следует сотрудничать».

Между тем не исключено, что господин Почапский являлся одним из наиболее крупных выгодоприобретателей от деятельности преступной группы. В материалах дела, в частности, говорится, что в период с 2011 по 2019 год на его родственников были оформлены «дорогостоящие объекты недвижимости — земельные участки в перечисленных муниципальных образованиях Москвы и Московской области и на территории Республики Черногория, а также дорогостоящие транспортные средства». Сам же Игорь Почапский на допросах утверждал, что земельные участки, в том числе и в прилегающем к алабинскому военному полигону наро-фоминском ДСК «Русь-1», им и его родственниками были куплены законно у председателя этого кооператива.

Как уже рассказывал “Ъ”, вывод угодий, принадлежащих нескольким воинским частям в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Подмосковья, а также в поселении Десеновское в Новой Москве, осуществлялся с 2008 по 2019 год. В силу занимаемого служебного положения офицеры Бородин, Майборода и Хайруллин знали, что, согласно изданным руководством Минобороны с 1992 по 2004 год распоряжениям, часть своих земель военное ведомство передало садовым кооперативам и товариществам. Известно им было и о том, что по разным причинам изменившиеся границы земельных участков воинских частей, находившихся на балансе КЭЧ, зафиксированы не были. Этим, как полагают в СКР, и воспользовались злоумышленники.

Реализация аферы, говорится в деле, начиналась с фабрикации протоколов общих собраний членов СНТ «Искра», ДСК «Русь-1» и «Зорька», а также СНТ «Кубинка-60». Из фальшивых документов следовало, что несколько сотен садоводов еще с 1992 года владеют участками, якобы переданными им военными. Например, у воинской части, дислоцировавшейся в районе деревни Ватутинки (Новая Москва), в пользу СНТ «Искра» полковники «отрезали» 26,7 га, поделив их на 153 участка. Подделав планы межевания и акты согласования границ, а также внеся в документацию данные «мертвых душ», участники аферы отправили в Видновский горсуд от всех 153 пайщиков доверенное лицо. Подвоха суд не заметил и признал за истцами право собственности на участки. Также без проблем прошло оформление земли и в управлении госрегистрации, кадастра и картографии.

Аналогичным образом лишились еще нескольких десятков гектаров воинские части, расположенные по соседству с СНТ «Кубинка-60» и ДСК «Зорька» (Одинцовский район), а также ДСК «Русь-1» (село Петровское, Наро-Фоминский район). Причем в последнем случае Минобороны лишилось более 12 га военного полигона Алабино, где проходят репетиции парадов к Дню Победы, а сейчас готовят бойцов для участия в СВО.

Как установило следствие, в общей сложности обвиняемые успели похитить у Минобороны более 45 га стоимостью около 1 млрд руб. При этом часть незаконно полученных земель участники этой схемы, по данным оперативников, уже давно успели реализовать. Теперь обладатели коттеджей, ничего не знавшие о махинациях, тем не менее рискуют столкнуться с проблемами. Во всяком случае, похищенные у Минобороны 45 га земли, ставшие объектом преступления, так же, как и обнаруженные у предполагаемых расхитителей активы, по решению суда сейчас находятся под арестом.

Олег Рубникович