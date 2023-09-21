Знай себе ценность

В Российском государственном гуманитарном университете прошел круглый стол «Ценностный подход для науки, образования и общества». Его участники дискутировали о противоречии ценностных картин мира России и Запада и обсуждали президентский указ о 17 главных российских духовно-нравственных ценностях. Профессор факультета политологии МГУ Вардан Багдасарян заявил, что российское общество до недавнего времени находилось в состоянии «социальной шизофрении», и призвал по примеру Ирана создать совет стражей традиционных ценностей. Преподаватель философского факультета МГУ Тарас Вархотов предупредил, что попытка «формально зафиксировать нормативный набор ценностей» несет в себе опасность, и напомнил, что официальная ценность «крепкой семьи» не соответствует статистике разводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава президентского СПЧ Валерий Фадеев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава президентского СПЧ Валерий Фадеев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Модератором дискуссии был глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он напомнил, что в прошлогоднем указе Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» были упомянуты 17 главных ценностей. По его словам, это «не скрижали Моисеевы» и список может меняться, а потому их следует обсуждать со студентами. Напомнил господин Фадеев и про новый вузовский курс «Основы российской государственности». «Некоторые говорят, что этот курс и список ценностей — пропаганда. Это не пропаганда, это гораздо больше,— заявил он.— Это попытка начать говорить на том языке, который позволит понять ситуацию кризиса, который начался с Запада и охватывает почти весь мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева Владимир Аристархов

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ Директор Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева Владимир Аристархов

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ

Директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева Владимир Аристархов заявил, что список ценностей, изложенных в Стратегии нацбезопасности, «безусловно, несовершенен». Но «воспитывать» россиян нужно, уверен господин Аристархов: «Я не знаю точного числа уехавших из России на момент начала СВО. Но сам факт того, что это заметное число людей,— это провал нашей системы воспитания и образования в том виде, в коем она была последние 30 лет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор кафедры госполитики факультета политологии МГУ Вардан Багдасарян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Профессор кафедры госполитики факультета политологии МГУ Вардан Багдасарян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Профессор кафедры госполитики факультета политологии МГУ Вардан Багдасарян заявил, что российское общество до последнего времени пребывало в состоянии «социальной шизофрении»: «Можно было быть одновременно и патриотом, и космополитом. Говорить об информационной войне и отстаивать принцип толерантности. Но на двух стульях сидеть нельзя». Профессор уверен, что перед россиянами стоит выбор: свобода самовыражения или духовные скрепы, международная интеграция или суверенитет, развлечения или постижение смыслов и так далее. В своих рассуждениях господин Багдасарян дошел до вывода о том, что западные ценности трансформировали Россию в «Анти-Россию», в результате чего произошла подмена исторических российских ценностей на ценности западного мира. Так, гражданин из социальной личности превратился в личность-индивида, посетовал политолог. И предложил решение — «отрубить три головы дракона» — космополитизм, консюмеризм и бюрократизм. «Есть опыт Ирана, где есть Совет стражей Конституции. Надо ставить вопрос о создании совета защиты традиционных ценностей»,— предложил господин Багдасарян. Не выдержав, Валерий Фадеев попробовал сбавить градус накала: «В одном из ваших выступлений вы сказали, что права человека лишние в списке 17 ценностей. Искать ли мне новую работу?»

И. о. завкафедрой философии и методологии науки философского факультета МГУ Тарас Вархотов попробовал вернуть дискуссию к заявленной теме: «Вопрос о национально-культурных ценностях оказывается вопросом в равной мере прескриптивным, поскольку отвечает на вопрос "куда мы идем?", и дескриптивным, поскольку ценности не выбирают. Исторически они всегда уже выбраны и осуществляются данной культурой. Мы не выбираем ценности, а лишь следуем им, осуществляем их практически. Или не осуществляем, отворачиваясь и, соответственно, теряя ценностные ориентиры».

Господин Вархотов согласился, что прояснение и укрепление «ценностного ядра цивилизации» — это вопрос ее выживания. Но подчеркнул: тот, кто защищает какие-то «свои» ценности, неизбежно проигрывает — ведь он изначально признал, что не обладает чем-то универсально ценным и значимым. «Поэтому мы бьемся не за "наши" или "традиционные" ценности, а за ценности как таковые. За их осуществление и свою связанную с ними историческую судьбу. Не менее опасной является и попытка формально зафиксировать нормативный набор ценностей»,— предупредил философ. Он отметил и наличие разрыва между декларируемыми ценностями и выявляемыми на более низком уровне неосознанными поведенческими установками россиян: «В 17 традиционных духовно-нравственных ценностях фигурирует крепкая семья. Как в настоящее время это соотнести со статистикой, согласно которой в 2020-х годах 68% браков заканчиваются разводами?»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ответить ему решил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он назвал неоднократно упомянутый указ президента «важнейшим указом», который открыл «огромные, замечательные, интереснейшие горизонты серьезных изменений». И попросил избегать их публичной критики: «Понимаю, о чем говорил Тарас Александрович, и вижу здесь некие опасности. Давайте мы дискуссию об этих опасностях локализуем в академической аудитории. Потому что как только из академической аудитории некоторые дискуссии уходят в широкие массы, они начинают действовать деструктивно». «Она (дискуссия.— “Ъ”) в интернете, она в обществе, мы не можем ее локализовать,— возразил Валерий Фадеев.— Там очень неоднозначное отношение к этим 17 ценностям. Очень неоднозначное, мягко говоря».

Одним из последних выступил и. о. декана философского факультета МГУ Алексей Козырев. Он поддержал Тараса Вархотова, заявив, что риторику о ценностях стоит смягчить: «"Вот мы, вот они", "когда разделился мир", "когда Россия и Запад разделились". Ну нет все-таки такой резкой дуальности и противопоставленности». Раскритиковал философ и заявление Вардана Багдасаряна о том, что россиянин по существу своему не индивид, а существо социальное. «Если мы не индивид, то давайте лишим человека свободы, пусть делает то, что ему говорит государство или какие-то инстанции. И тогда и ценности не нужны. Потому что если человек — это не свободное существо, а личность не индивид — а именно личность отличает наличие свободы воли,— то ценности не нужны»,— подчеркнул господин Козырев.

Эмилия Габдуллина