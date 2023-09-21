Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Знай себе ценность

Философы обсудили, нужно ли воспитывать россиян

В Российском государственном гуманитарном университете прошел круглый стол «Ценностный подход для науки, образования и общества». Его участники дискутировали о противоречии ценностных картин мира России и Запада и обсуждали президентский указ о 17 главных российских духовно-нравственных ценностях. Профессор факультета политологии МГУ Вардан Багдасарян заявил, что российское общество до недавнего времени находилось в состоянии «социальной шизофрении», и призвал по примеру Ирана создать совет стражей традиционных ценностей. Преподаватель философского факультета МГУ Тарас Вархотов предупредил, что попытка «формально зафиксировать нормативный набор ценностей» несет в себе опасность, и напомнил, что официальная ценность «крепкой семьи» не соответствует статистике разводов.

Глава президентского СПЧ Валерий Фадеев

Глава президентского СПЧ Валерий Фадеев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава президентского СПЧ Валерий Фадеев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Модератором дискуссии был глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он напомнил, что в прошлогоднем указе Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» были упомянуты 17 главных ценностей. По его словам, это «не скрижали Моисеевы» и список может меняться, а потому их следует обсуждать со студентами. Напомнил господин Фадеев и про новый вузовский курс «Основы российской государственности». «Некоторые говорят, что этот курс и список ценностей — пропаганда. Это не пропаганда, это гораздо больше,— заявил он.— Это попытка начать говорить на том языке, который позволит понять ситуацию кризиса, который начался с Запада и охватывает почти весь мир».

Директор Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева Владимир Аристархов

Директор Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева Владимир Аристархов

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ

Директор Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева Владимир Аристархов

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ

Директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева Владимир Аристархов заявил, что список ценностей, изложенных в Стратегии нацбезопасности, «безусловно, несовершенен». Но «воспитывать» россиян нужно, уверен господин Аристархов: «Я не знаю точного числа уехавших из России на момент начала СВО. Но сам факт того, что это заметное число людей,— это провал нашей системы воспитания и образования в том виде, в коем она была последние 30 лет».

Профессор кафедры госполитики факультета политологии МГУ Вардан Багдасарян

Профессор кафедры госполитики факультета политологии МГУ Вардан Багдасарян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Профессор кафедры госполитики факультета политологии МГУ Вардан Багдасарян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Профессор кафедры госполитики факультета политологии МГУ Вардан Багдасарян заявил, что российское общество до последнего времени пребывало в состоянии «социальной шизофрении»: «Можно было быть одновременно и патриотом, и космополитом. Говорить об информационной войне и отстаивать принцип толерантности. Но на двух стульях сидеть нельзя». Профессор уверен, что перед россиянами стоит выбор: свобода самовыражения или духовные скрепы, международная интеграция или суверенитет, развлечения или постижение смыслов и так далее. В своих рассуждениях господин Багдасарян дошел до вывода о том, что западные ценности трансформировали Россию в «Анти-Россию», в результате чего произошла подмена исторических российских ценностей на ценности западного мира. Так, гражданин из социальной личности превратился в личность-индивида, посетовал политолог. И предложил решение — «отрубить три головы дракона» — космополитизм, консюмеризм и бюрократизм. «Есть опыт Ирана, где есть Совет стражей Конституции. Надо ставить вопрос о создании совета защиты традиционных ценностей»,— предложил господин Багдасарян. Не выдержав, Валерий Фадеев попробовал сбавить градус накала: «В одном из ваших выступлений вы сказали, что права человека лишние в списке 17 ценностей. Искать ли мне новую работу?»

И. о. завкафедрой философии и методологии науки философского факультета МГУ Тарас Вархотов попробовал вернуть дискуссию к заявленной теме: «Вопрос о национально-культурных ценностях оказывается вопросом в равной мере прескриптивным, поскольку отвечает на вопрос "куда мы идем?", и дескриптивным, поскольку ценности не выбирают. Исторически они всегда уже выбраны и осуществляются данной культурой. Мы не выбираем ценности, а лишь следуем им, осуществляем их практически. Или не осуществляем, отворачиваясь и, соответственно, теряя ценностные ориентиры».

Господин Вархотов согласился, что прояснение и укрепление «ценностного ядра цивилизации» — это вопрос ее выживания. Но подчеркнул: тот, кто защищает какие-то «свои» ценности, неизбежно проигрывает — ведь он изначально признал, что не обладает чем-то универсально ценным и значимым. «Поэтому мы бьемся не за "наши" или "традиционные" ценности, а за ценности как таковые. За их осуществление и свою связанную с ними историческую судьбу. Не менее опасной является и попытка формально зафиксировать нормативный набор ценностей»,— предупредил философ. Он отметил и наличие разрыва между декларируемыми ценностями и выявляемыми на более низком уровне неосознанными поведенческими установками россиян: «В 17 традиционных духовно-нравственных ценностях фигурирует крепкая семья. Как в настоящее время это соотнести со статистикой, согласно которой в 2020-х годах 68% браков заканчиваются разводами?»

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ответить ему решил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он назвал неоднократно упомянутый указ президента «важнейшим указом», который открыл «огромные, замечательные, интереснейшие горизонты серьезных изменений». И попросил избегать их публичной критики: «Понимаю, о чем говорил Тарас Александрович, и вижу здесь некие опасности. Давайте мы дискуссию об этих опасностях локализуем в академической аудитории. Потому что как только из академической аудитории некоторые дискуссии уходят в широкие массы, они начинают действовать деструктивно». «Она (дискуссия.— “Ъ”) в интернете, она в обществе, мы не можем ее локализовать,— возразил Валерий Фадеев.— Там очень неоднозначное отношение к этим 17 ценностям. Очень неоднозначное, мягко говоря».

Одним из последних выступил и. о. декана философского факультета МГУ Алексей Козырев. Он поддержал Тараса Вархотова, заявив, что риторику о ценностях стоит смягчить: «"Вот мы, вот они", "когда разделился мир", "когда Россия и Запад разделились". Ну нет все-таки такой резкой дуальности и противопоставленности». Раскритиковал философ и заявление Вардана Багдасаряна о том, что россиянин по существу своему не индивид, а существо социальное. «Если мы не индивид, то давайте лишим человека свободы, пусть делает то, что ему говорит государство или какие-то инстанции. И тогда и ценности не нужны. Потому что если человек — это не свободное существо, а личность не индивид — а именно личность отличает наличие свободы воли,— то ценности не нужны»,— подчеркнул господин Козырев.

Эмилия Габдуллина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...