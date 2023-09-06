«Основы» по осени читают

В среду на площадке МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция «Основы российской государственности». Она была посвящена одноименному курсу, который с сентября преподается практически всем студентам-первокурсникам и ставит своей целью объяснить им, что такое российская цивилизация и какие ценности ей свойственны. Участники мероприятия в очередной раз задались вопросом, стоит ли говорить о том, что новый курс носит идеологический характер, или же он просто дает возможность студенту понять, с Россией он или нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый учебный курс, по замыслу его разработчиков, должен отгородить молодых россиян от чуждых идеологических веяний

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Новый учебный курс, по замыслу его разработчиков, должен отгородить молодых россиян от чуждых идеологических веяний

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О курсе «Основы российской государственности» его авторы рассказывали журналистам уже не раз. Еще одна пресс-конференция, как пояснил источник “Ъ”, близкий к администрации президента, понадобилась, чтобы «поставить точку» в этом обсуждении.

Напомним, новый курс, разработанный при поддержке внутриполитического блока АП, должен разъяснить студентам особенности российской цивилизации и характерные для нее ценности.

Такая концепция не могла не вызвать в обществе острой дискуссии и даже критики, на которую периодически публично отвечали создатели курса.

Спикерами финальной пресс-конференции выступили именитые преподаватели общественно-политических дисциплин: проректор РАНХиГС, научный руководитель проекта «ДНК России» (по сути, главный публичный разработчик курса) Андрей Полосин, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов и два профессора этого факультета — Вардан Багдасарян (кафедра государственной политики) и Сергей Перевезенцев (кафедра истории социально-политических учений). Компанию им составили глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев и замминистра образования Ольга Петрова.

Сначала собравшимся показали ролик, в котором разъяснялось, что курс разработан по поручению президента и призван «сформировать систему координат, в которой российская молодежь будет жить и развиваться». После этого госпожа Петрова коротко напомнила, что курс «живой» и, хотя его уже начали преподавать, будет продолжать свое развитие и дополняться методическими материалами. Она также поздравила всех со «стартом такой масштабной инициативы, как перезагрузка социально-гуманитарного знания».

Эстафету подхватил Валерий Фадеев, который недавно уже призывал россиян не бояться слова «идеология».

По этому поводу у разработчиков курса периодически возникают разночтения: кто-то говорит, что он ни в коем случае не станет инструментом «идеологизации», а кто-то, наоборот, хвалит идеологический подход. Господин Фадеев снова присоединился ко вторым: «Этот курс стали упрекать в идеологичности. Вообще, у нас шарахаются от слова "идеология", как будто это что-то ужасное. Но идеологией пронизано общество, пронизано государство. Никакое общество, никакое государство не существует без идеологии. В Конституции записано, что запрещена единственная идеология». В доказательство правозащитник привел примеры идеологий Запада, к коим отнес «пакет из ЛГБТ и феминизма, включая какую-нибудь эвтаназию», и «экологизм». «Даже слова этого выговорить не могу: энвайронментализм во главе с условной Гретой Тунберг — это, безусловно, идеология, причем идеология радикальная, как социализм»,— настаивал господин Фадеев. В конце выступления он хвалил новый курс «за ценностный подход», апеллируя при этом к западному социологу Максу Веберу, который, в частности, выделял «ценностно-рациональные действия».

«Я как обществовед с многолетним стажем из вузовской среды скажу, что мы присутствуем при историческом событии: к социально-гуманитарной науке возвращаются ценностные основания, основанные на наших национальных интересах»,— поддержал предыдущего оратора Андрей Шутов. По его словам, любые западные учебники политологии тоже начинаются с перечисления ценностей, потому и в наших учебниках необходимо зафиксировать, что такое Россия и в чем ее особый путь.

Сергей Перевезенцев заявил, что в основу курса легли научные исследования.

«Одно из обвинений — что мы обожествляем государство. Вы знаете, главный запрос молодежи в этом отношении — запрос на патернализм, на сильное государство. Это основной запрос нашей молодежи от 14 до 35 лет»,— поделился преподаватель. Позже он пояснил, что запрос на патернализм виден даже в понимании прав человека: говоря об их ценности, молодежь упоминает государство, так как хочет, чтобы именно оно прежде всего эти права соблюдало и защищало: «Государство в России играет настолько огромную роль, что даже наши современники обращаются к силе государства, которое обеспечит их права».

Андрей Полосин, в свою очередь, заверил, что курс не может быть пропагандистским, так как все лекции и семинары будут «образовательными событиями» и у каждого учащегося будет возможность понять ту ценность, которая обсуждается, и принять ее или нет. «Мы предоставляем студенту возможность осознать: он русский человек, он вместе со своей страной, вместе со своим народом или для него это не то, к чему он готов стремиться, жить и быть. И задача курса — донести, наверное, правду о том, что такое русское»,— разъяснил политолог.

Наконец, Вардан Багдасарян вспомнил мысль «всемирно известного исторического деятеля, который у нас набирает первые рейтинговые позиции среди государственных деятелей» (Иосифа Сталина. Как сообщал “Ъ”, согласно социологическим опросам, его популярность, действительно, растет, но первые строки рейтингов он, как правило, уступает российским монархам более отделенного прошлого.— “Ъ”): «Без теории нам смерть».

Господин Багдасарян посетовал, что до последнего времени в вузах руководствовались методологией, которая «подводила обучающихся, пусть и не напрямую, к выводу, что Россия есть патология, Россия есть аномалия».

С таким методологическим инструментарием дальше жить уже невозможно, отметил профессор. Сергей Перевезенцев также признал, что в социально-гуманитарной науке долго господствовали либеральные догмы, которые нельзя было нарушать, иначе ты становился нерукопожатным. А новый курс обращен не только к молодежи, но и к стране, это попытка понять нашу страну, глядя на нее традиционным взглядом, разъяснил преподаватель: «Мы не отделяем наших детей и внуков от нас. Мы — единая страна, мы — единый народ».

Андрей Винокуров