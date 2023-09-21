Главные анонсы 21 сентября

Госдума в 12:00 мск соберется на пленарное заседание.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Сбербанка о взыскании 114,8 млн евро (11,8 млрд руб.) с компаний международной группы Glencore из-за непоставки нефтепродуктов с ее стороны.

В Вашингтоне пройдут переговоры президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. После украинский президент вылетит в Канаду.

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Нагорном Карабахе.

Во Флориде будет вынесен приговор заместителю председателя правления российской газовой компании НОВАТЭК Марку Энтони Джитвэю, признанному присяжными виновным в сокрытии зарубежных активов и предоставлении ложных сведений американской налоговой службе.

Банк Англии обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки.

Центральный банк Турции проведет заседание, на котором будет установлен размер базовой процентной ставки.

Во Флориде запланирован вывод на орбиту группы мини-спутников Starlink компании SpaceX.