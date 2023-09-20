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Коммерсантъ FM
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Ракова: в Москве ежедневно 25 тыс. человек заболевают ОРВИ

В Москве ежедневно 25 тыс. человек заболевают ОРВИ. Это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщила и. о. заместителя мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова

Анастасия Ракова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Анастасия Ракова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Большое количество заражений, по словам замминистра, связано с тем, что заболеваемость начала расти не в конце августа, а чуть позже. Из-за этого у людей «не сформировалась иммунная прослойка». Анастасия Ракова добавила, что среди заболевших доминирует риновирус (74%). Количество заразившихся коронавирусом составляет 20% от всех заболевших, гриппом — 1%, передает «Интерфакс».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не было зафиксировано случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола». В ведомстве добавили, что пока не видят оснований для введения масочного режима. Власти некоторых регионов все чаще рекомендуют возобновить ношение масок в общественных местах.

Подробнее — в тексте «Ъ» «В регионах сгущаются маски».

Петр Бузлаев

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