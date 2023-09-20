«Путь РПЛ»

Групповой этап. Четвертый тур
Группа A. ЦСКА—«Сочи» 1:1 (Обляков, 78 — Нобоа, 43), серия пенальти — 4:2.
Таблица группы A
И В Н П М О
1. ЦСКА 4 3 0 1 7:3 7
2. «Оренбург» 3 2 0 1 3:6 6
3. «Сочи» 4 1 0 3 4:4 5
4. «Факел» 3 1 0 2 3:4 3
Группа B. «Урал»—«Локомотив» 0:0, серия пенальти — 4:2. «Рубин»—«Ростов» 1:1 (Апшацев, 49 — Игнатов, 27), серия пенальти — 2:4.
Таблица группы B
И В Н П М О
1. «Ростов» 4 3 0 1 4:3 8
2. «Локомотив» 4 2 0 2 4:3 7
3. «Урал» 4 2 0 2 3:4 5
4. «Рубин» 4 1 0 3 3:4 4
Группа С. «Ахмат»—«Зенит» 3:3 (Ковачев, 4; Олейников, 14; Ильин, 69 — Сергеев, 27, 33; Кассьерра, 42), серия пенальти — 2:4.
Таблица группы С
И В Н П М 0
1. «Балтика» 4 3 0 1 7:4 9
2. «Зенит» 4 3 0 1 6:4 8
3. «Ахмат» 4 1 0 3 6:8 4
4. «Крылья Советов» 4 1 0 3 5:8 3