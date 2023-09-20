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Коммерсантъ FM
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«Путь РПЛ»

Групповой этап. Четвертый тур

Группа A. ЦСКА—«Сочи» 1:1 (Обляков, 78 — Нобоа, 43), серия пенальти — 4:2.

Таблица группы A

И В Н П М О

1. ЦСКА 4 3 0 1 7:3 7

2. «Оренбург» 3 2 0 1 3:6 6

3. «Сочи» 4 1 0 3 4:4 5

4. «Факел» 3 1 0 2 3:4 3

Группа B. «Урал»—«Локомотив» 0:0, серия пенальти — 4:2. «Рубин»—«Ростов» 1:1 (Апшацев, 49 — Игнатов, 27), серия пенальти — 2:4.

Таблица группы B

И В Н П М О

1. «Ростов» 4 3 0 1 4:3 8

2. «Локомотив» 4 2 0 2 4:3 7

3. «Урал» 4 2 0 2 3:4 5

4. «Рубин» 4 1 0 3 3:4 4

Группа С. «Ахмат»—«Зенит» 3:3 (Ковачев, 4; Олейников, 14; Ильин, 69 — Сергеев, 27, 33; Кассьерра, 42), серия пенальти — 2:4.

Таблица группы С

И В Н П М 0

1. «Балтика» 4 3 0 1 7:4 9

2. «Зенит» 4 3 0 1 6:4 8

3. «Ахмат» 4 1 0 3 6:8 4

4. «Крылья Советов» 4 1 0 3 5:8 3

  • Газета «Коммерсантъ» №175 от 21.09.2023, стр. 12

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