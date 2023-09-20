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Коммерсантъ FM
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Елена Исинбаева удалила из Instagram совместное фото с Путиным

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева удалила из своего Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) совместную фотографию с президентом Владимиром Путиным. Фотография была выложена в ноябре 2017 года и сопровождалась подписью: «Я в команде Putin Team». Одним из первых на это обратило внимание издание «Подъем».

Владимир Путин и Елена Исинбаева на встрече президента с Олимпийской сборной России в июле 2016 года

Владимир Путин и Елена Исинбаева на встрече президента с Олимпийской сборной России в июле 2016 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Елена Исинбаева на встрече президента с Олимпийской сборной России в июле 2016 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фотография с хоккеистом Александром Овечкиным также удалена. В 2017 году именно он анонсировал создание общественного движения Putin Team в рамках предвыборной кампании Владимира Путина. За последние месяцы из социальной сети спортсменки пропало фото из поездки в Крым в 2019 году, а также пост с поздравлением главы Минобороны Сергея Шойгу с днем рождения, убедился «Ъ».

5 сентября 2023 года стало известно, что Елена Исинбаева сохранила свою должность в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). В июне ее деятельность в рамках МОК приостанавливалась из-за возбужденной комиссией по этике проверки спортсменки на ее причастность к ВС РФ. В 2015 году Сергей Шойгу присвоил Елене Исинбаевой звание майора после заключения пятилетнего контракта на службу в российской армии.

17 июля Елена Исинбаева сообщила о планах вернуться к работе в МОК. В своем посте спортсменка заявила, что она «человек мира», а присвоенные ей звания «носят номинальный характер». Пост спортсменки вызвал негативную реакцию у представителей российской власти. На данный момент Елена Исинбаева исключена из центрального штаба «Общероссийского народного фронта», а стадион в Махачкале, названный в честь спортсменки, лишился вывески с ее именем на входе.

Полина Мотызлевская

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