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Коммерсантъ FM
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АПК добавят системности

Успехи аграриев позволяют не наращивать объемы господдержки

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в среду отчитался перед Госдумой о результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. Фактически, впрочем, его доклад был посвящен нынешней в целом благоприятной ситуации в АПК и дальнейшим планам министерства. Обозначенные министром приоритеты предполагают уже не стимулирование бурного роста сектора, а переход к его системной поддержке. Этим же объясняется и то, что суммы, направляемые бюджетом на сельское хозяйство, в 2024 году по сравнению с 2023-м вырастут несущественно — министерство намерено концентрироваться на повышении эффективности уже имеющихся мер поддержки, а не на наращивании ее объемов.

Парламентарии (второй слева — спикер Госдумы Вячеслав Володин) не стали задавать главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву (слева) слишком сложных вопросов по услышанному отчету

Парламентарии (второй слева — спикер Госдумы Вячеслав Володин) не стали задавать главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву (слева) слишком сложных вопросов по услышанному отчету

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Парламентарии (второй слева — спикер Госдумы Вячеслав Володин) не стали задавать главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву (слева) слишком сложных вопросов по услышанному отчету

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Национальный доклад о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства выступавший в Госдуме министр Дмитрий Патрушев начал с отчета об успехах. В 2022 году индекс производства сельхозпродукции составил 110,2% к показателю 2021 года и 109,8% — к базовому для госпрограммы показателю 2020-го. Выше плановых отметок вырос и индекс импортозамещения (отношение темпов роста производства агропродукции к темпам увеличения ее импорта) — он составил 116,9% к уровню 2021 года.

Перейдя к планам на будущее, министр заявил, что только в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства на поддержку аграриев в этом году выделено 370 млрд руб. Напомним, что основным инструментом поддержки АПК остается льготное кредитование, которое было приостановлено после повышения ключевой ставки ЦБ (см. “Ъ” от 7 сентября). Дмитрий Патрушев, ранее обещавший, что прием заявок по программам возобновится к концу года, теперь, учитывая востребованность этой меры, анонсировал ее разморозку уже в конце сентября. Возобновление другой популярной программы — сельской ипотеки — также возможно уже в этом году, но объемы выдачи средств, по словам министра, будут уменьшены.

Как сообщил господин Патрушев, российские аграрии собрали уже более 123 млн тонн зерна — перешагнув целевую отметку. Новые ожидания Минсельхоза: 130 млн тонн урожая зерна и 60 млн тонн его экспорта. «На данный момент мы поставили на внешние рынки продукцию на $31,3 млрд. И ожидаем, что по итогам года Россия сохранит статус нетто-экспортера продовольствия»,— подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Озвученные министром планы на ближайшее будущее подтверждают переход от стимулирования сектора к его системной поддержке. В частности, дополнительные меры министерство собирается развернуть для укрепления научной базы АПК, развития селекции и генетики, создания агробиотехнопарков. Уточнил министр и планы по реализации госпрограммы «Земля»: Минсельхоз рассчитывает, что по итогам двух лет ее действия в оборот удастся вовлечь 780 тыс. га не используемых пока сельхозземель.

Вопросов по теме заседания — о реализации госпрограммы — у депутатов практически не было. Из системных проблем их тревожила в основном ситуация на рынке удобрений и низкая осведомленность малого и среднего бизнеса о мерах господдержки, из «конъюнктурных» — отражающийся на работе сельхозпроизводителей рост цен на топливо.

Удивление парламентариев вызвало заявление главы Минсельхоза о том, что объем господдержки сельского хозяйства в 2024 году составит около 500 млрд руб. (в 2023 году — 480 млрд руб.). Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что при сохранении такого бюджета развития сектора в следующем году не будет. В ответ Дмитрий Патрушев напомнил, что в течение года на реализацию программ поддержки традиционно выделяются дополнительные средства. По всей видимости, сохранение сопоставимых с 2023 годом объемов господдержки объясняется и тем, что на фоне успехов в отрасли министерство переориентирует ее с экстенсивного на интенсивный рост — работая над точностью и эффективностью помощи, а не над ее объемами.

Кристина Боровикова

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