Город на вырост

Краснодарская агломерация — исторически сложившееся объединение близлежащих к кубанской столице городов и районов как Краснодарского края, так и Республики Адыгея. Многие люди предпочитают жить в пригородах, а работать в краевом центре. С Краснодаром неразрывно связаны города Горячий Ключ и Адыгейск, Северский и Динской районы, а также адыгейский поселок Яблоновский. В правительстве РФ готовятся закрепить юридически статус Краснодарской агломерации, что, по мнению экспертов, позволит привлечь дополнительное финансирование на инфраструктурные проекты в данных территориях, повысить их инвестиционный потенциал и уровень жизни проживающих там людей, а также дать стимул развития бизнесу, в первую очередь строительному.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты подчеркивают, что агломерация — это не новое административное образование, а экономический союз

Фото: Евгений Киселев Эксперты подчеркивают, что агломерация — это не новое административное образование, а экономический союз

Фото: Евгений Киселев

В мае 2022 года правительством Российской Федерации был принят Порядок согласования, утверждения и мониторинга реализации долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и крупнейших городских агломераций. В соответствии со Стратегией пространственного развития России на период до 2025 года Краснодар относится к перспективным крупным центрам экономического роста РФ — городам, образующим крупные и крупнейшие городские агломерации, которые обеспечат вклад в экономический рост страны более одного процента ежегодно.

Как рассказал “Ъ-Кубань” министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, в августе 2022 года региональная администрация совместно с мэрией Краснодара выразила заинтересованность в апробации подходов Фонда «Центр стратегических разработок» при подготовке пилотного долгосрочного плана социально-экономического развития Краснодарской агломерации. Все это время работа велась под руководством Министерства экономического развития России совместно с Фондом «Центр стратегических разработок», краевым министерством экономики, отраслевыми органами исполнительной власти края и муниципальными образованиями, входящими в состав Краснодарской агломерации.

«В настоящее время проект плана разработан, прошел обсуждение с федеральными органами власти. Следующий шаг — Министерство экономического развития России направит проект долгосрочного плана развития городской агломерации на рассмотрение на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»,— рассказывает господин Юртаев.

От де-факто к де-юре

Целью документа, по словам министра экономики Кубани, является обеспечение темпов экономического роста Краснодарской агломерации не ниже среднероссийского уровня по показателям, которые, если говорить простыми словами, характеризуют динамику развития производственных секторов экономики, инвестиций, численности занятых и оплаты труда работников. Этого, отмечает господин Юртаев, можно будет достичь путем реализации всех прописанных мероприятий.

«Проект плана включает в себя набор крупных инфраструктурных проектов, которые должны стать базой для реализации инвестиционных проектов, в основном в сфере промышленного производства и реализации комплексных строительных проектов. Это строительство автомобильных дорог, развитие аэро порта, общественного транспорта городской агломерации. Следует отметить, что в план включены те проекты, которые требуют большего внимания, в том числе федеральных органов власти. Долгосрочный план развития Краснодарской агломерации — это не комплексный план развития, помимо него у муниципалитетов есть большое количество инфраструктурных и инвестиционных проектов, уже реализующихся или находящихся в поисках инвесторов, источников бюджетного финансирования»,— говорит Алексей Юртаев.

Как отмечает управляющий дополнительным офисом Краснодар «Цифра банка» Алексей Дельцов, крупная городская агломерация — это совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения более 1 млн человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми и социальными связями. Для комплексного развития территорий принимаются Стратегические планы развития.

По словам заслуженного архитектора России Юрия Рысина, Краснодарская агломерация — это не административная единица, а, скорее, некая экономическая система. «Агломерация — это экономическая структура, основанная на взаимном интересе всех участников этого объединения. Городу Краснодару интересно и важно, чтобы прилегающие населенные пункты и районы — Северский, Динской, Горячий Ключ — были связаны с мегаполисом не только де-факто, но и де-юре»,— говорит архитектор.

Речь, по его словам, идет о различного рода экономических соглашениях, градостроительных программах, демографических стратегиях, программах развития социально-экономической базы, производственной системы и так далее. «В этом смысле де-факто агломерация существует уже много лет, но надо ее организовать де-юре, и, кстати, в генеральном плане Краснодара агломерационный принцип развития города заложен с учетом развития и параллельного существования, взаимного влияния этих всех территорий. Поэтому Краснодарская агломерация — очень важная экономическая модель, которая будет очень востребована для Краснодарского края и очень эффективна»,— говорит господин Рысин.

Историческая совокупность

В Краснодарскую агломерацию входят четыре муниципалитета Краснодарского края: Краснодар, Горячий Ключ, Динской и Северский районы, а также город Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы Республики Адыгея, констатирует Алексей Юртаев. По его словам, если говорить исключительно о Краснодарском крае, то последние десять лет население вышеназванных муниципалитетов растет опережающими темпами и составляет уже свыше 1,5 млн человек. В 2021 году объемы базовых отраслей экономики агломерации составили 31,5% общекраевых показателей.

«Краснодарская агломерация — это не искусственно созданное объединение, а исторически складывающаяся совокупность территорий. По всем вариантам делимитации границ Краснодарская агломерация является межрегиональной. При этом следует обратить внимание, что формирование агломерации не предполагает изменение административных границ муниципальных образований или даже субъектов. Для развития Краснодарской агломерации потребуется главное — общее видение будущего территории, консолидация усилий по воплощению ключевых проектов в жизнь»,— говорит господин Юртаев.

Генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко также отмечает, что процессы урбанизации в Краснодарском крае имеют тенденцию к нарастанию. Это, по ее словам, приводит к необходимости расширения городских границ и включению в их состав пригородных территорий, близлежащих населенных пунктов, а также муниципальных образований.

«Официальное закрепление на федеральном уровне определит правовой статус Краснодарской агломерации и приведет к созданию стратегии ее развития, оптимизации нормативно-правовой базы и процедур территориального планирования. Это позволит проводить единую градостроительную политику и официально расширить границы инвестиционно привлекательных территорий для застройщиков. При этом потребуется обеспечить взаимную увязку строительства на приграничных территориях Краснодарской агломерации и реализовать программы по развитию транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры, а также создать новые рабочие места»,— говорит госпожа Черненко.

Выиграют все

По словам Алексея Юртаева, в готовящемся сейчас Стратегическом плане развития Краснодарской агломерации собраны проекты общим объемом финансирования порядка 700 млрд руб. Основной упор сделан на развитие транспортной инфраструктуры, создание комфортной городской среды, туристической привлекательности агломерации, реализацию промышленных проектов. «Благодаря реализации указанных проектов будет создано порядка 30 тыс. новых рабочих мест. А ежегодный вклад в валовой региональный продукт Краснодарского края составит более 70 млрд руб.»,— отмечает министр.

Стратегическое планирование определит приоритетные направления развития агломераций и обеспечит устойчивый экономический рост, инвестиционную привлекательность и улучшение качества жизни населения за счет сбалансированного социально-экономического и пространственного развития территорий, констатирует Алексей Дельцов. По его словам, предполагается, что реализация Стратегического плана снимет ряд барьеров, сложившихся между муниципалитетами, приведет к улучшению дорожно-транспортной, энергетической и иных инфраструктур. Кроме того, формирование агломерации даст возможность готовить крупные проекты по ее развитию и привлекать деньги из федерального бюджета.

Марина Черненко отмечает, что агломерационные процессы создают благоприятные условия для застройщиков, поскольку происходит расширение границ экономически привлекательных для строительства территорий, и для населения, так как создаются новые возможности для комфортного проживания в сельских территориях и малых городах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Краснодарскую агломерацию входят: Краснодар, Горячий Ключ, Динской и Северский районы, а также город Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы Республики Адыгея

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара В Краснодарскую агломерацию входят: Краснодар, Горячий Ключ, Динской и Северский районы, а также город Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы Республики Адыгея

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Власть играет важную роль в агломерационных процессах с самого начала — с этапа подготовки к созданию агломераций и определения стратегии развития данных территорий. Основной целью создания агломерации является развитие ее территории на основе комплексного подхода к размещению жилых и производственных зон, участков сельскохозяйственного использования и рекреационного назначения. Агломерация создает условия для привлечения больших инвестиций, развития новых производств, а также для обеспечения благоприятной для человека экологической обстановки. Последнее особенно важно, поскольку в границах самих муниципальных образований это труднореализуемо — в связи с ограниченными земельными ресурсами»,— говорит госпожа Черненко.

Юрий Рысин считает, что от правового оформления Краснодарской агломерации в первую очередь выиграет строительный бизнес, различные производства, сельскохозяйственная переработка, производство строительных материалов, малый бизнес, автоуслуги и прочие отрасли, которые связаны с обслуживанием огромного полуторамиллионного города и обеспечивают его всем необходимым.

«Для различных видов бизнеса, будь то строительный или аграрный, нет прямой выгоды в оформлении Краснодарской агломерации де-юре, она опосредованная. Дело в том, что основная рабочая сила для строительной индустрии, например, давно уже находится на периферии. И это маятниковое движение рабочей силы — утром в город, вечером из города — можно остановить только одним путем — если развивать в этих прилегающих территориях производство и оставлять людей там. Но это производство будет работать на всю территорию агломерации, а не только на место своей локации»,— говорит архитектор.

В качестве примера он приводит группу компаний «ВКБ», компанию «Кубанская марка» и ряд других компаний, которые уже давно развивают свои производственные комплексы не в Краснодаре, а в прилегающих районах — в Динском районе, в Северском районе и так далее. «То есть де-факто это все уже случилось. Осталось все это оформить соглашениями, должны организовать какие-то налоговые отчисления в обоих направлениях. Должен быть взаимный интерес, и ни в коем случае никто не должен быть при этом пострадавшим. Тут и общественный транспорт должен быть устроен совершенно по-другому. Например, трамвай как наземное скоростное метро в Москве прекрасно работает. И у нас это может быть, почему нет»,— говорит Юрий Рысин.

Краснодар — двигатель развития

Для того чтобы ни одна из территорий, входящих в Краснодарскую агломерацию, не пострадала, по словам архитектора, должны быть сбалансированы планы социально-экономического развития всех участвующих в объединении муниципалитетов.

«Понятно, что центром агломерации будет Краснодар, и он будет главным двигателем развития всей этой системы, а все, что вокруг,— будет на Краснодар работать. Но при этом те же Северский район, Динской район, Горячий Ключ — это места, куда люди стремятся переехать, чтобы жить в окружении природы, а работать при этом в Краснодаре. Горячий Ключ — прекрасный пример природного и санаторного комплекса для жителей Краснодара. И это происходит уже многие десятилетия»,— рассказывает господин Рысин.

Он отмечает, например, что в Краснодаре в настоящее время существует недостаток территории для развития жилой застройки. Одна из последних таких территорий — это северо-восточный район на 3 тыс. га, который, по словам Юрия Рысина, возможно, будет финальным крупным элементом планировочной структуры города, который будет развиваться комплексно. Все остальное — это развитие периферийной части. «Это не означает, что там появится высотная застройка, наоборот, весь принцип фокусирования на плавный элемент в том, что чем дальше от центра, тем застройка становится менее плотная, менее высотная»,— говорит архитектор.

Алексей Дельцов добавляет, что Краснодарский край сегодня является одним из самых привлекательных в стране регионов для жизни и бизнеса. В последнее время в край и в Краснодар растет поток мигрантов из других регионов. «Преимущества Краснодарской агломерации — теплый климат, удобная логистика, большой приток трудовых ресурсов из других регионов, развитое сельское хозяйство. Но есть и недостатки: изношенность дорожной, железнодорожной и коммунальной инфраструктуры, хаотичная жилая застройка, которая приводит к переуплотнению в жилых районах и большим транспортным пробкам»,— подытожил господин Дельцов.

Юрий Рысин отмечает, что если говорить о поселках Яблоновский и Новая Адыгея, которые территориально входят в состав Республики Адыгея, то они давно уже вошли в состав Краснодарской агломерации. Жители Яблоновского и других поселений Адыгеи едут на работу в Краснодар привычным маршрутом, а с полноценным вводом в эксплуатацию нового Яблоновского моста это движение, по мнению эксперта, только активизируется.

«Но никто не говорит о новом административном образовании, это, повторюсь, экономический союз. И в этом смысле нет никакой разницы, входят ли в этот союз только районы и города Краснодарского края или еще и соседнего субъекта. Эти территории исторически и географически сориентированы на Краснодар, поэтому они будут иметь самые прямые связи. Они могут подписать документы о сотрудничестве, экономические соглашения и спокойно сосуществовать. Другое дело, что это будет санкционировано властями края и республики, но в этом нет никаких сомнений»,—резюмирует Юрий Рысин.

Дмитрий Михеенко

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