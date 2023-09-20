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Задержанную по делу о «Штабах Навального» студентку ВШЭ перевели в СИЗО

В Москве 21-летнюю студентку Высшей школы экономики (ВШЭ) Алину Олехнович и 22-летнего выпускника вуза Ивана Трофимова перевели из-под домашнего ареста в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об участии в экстремистской организации — «Штабах Навального».

Сегодня, 20 сентября, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста фигурантам дела. «Суд продлил Олехнович и Трофимову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 24 декабря»,— сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Алину Олехнович и Ивана Трофимова задержали 26 июля. На следующий день Басманный суд отправил их под домашний арест. 9 августа Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте и перевел девушку и молодого человека в СИЗО, следует из карточки на имя Алины Олехович на сайте суда.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности). По версии следствия, Алина Олехнович и Иван Трофимов связаны с сетью штабов Алексея Навального («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистскими и запрещены), которая «занимается подрывной деятельностью на территории РФ». Санкция по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ — до шести лет лишения свободы.

Петр Бузлаев

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