Строительство обхода Адлера в составе трассы Джубга — Сочи предварительно одобрили

Совет директоров ГК «Автодор» предварительно одобрил сделку по подготовке документации и строительству платного обхода Адлера. Подрядчиком выступит ООО «Строительная компания Автодор», а заказчиком — «Росавтодор», говорится в документах группы компаний.

Работы должны выполнить до 30 декабря 2026 года со дня заключения договора, начальная цена которого составляет 69,4 млрд руб. Обход протяженностью 7,7 км станет первым участком скоростной автодороги Горячий Ключ — Адлер, являющейся платным дублером трассы Джубга — Сочи (А-147).

Трасса Джубга — Сочи (А-147) протяженностью 171 км является единственной дорогой, соединяющей Сочи с другими регионами. В связи с этим на ней фиксируется большая загруженность, особенно летом. Время в пути по двухполосному серпантину в среднем занимает около 10 часов. В 2022 году Владимир Путин поручил госкомпании «Автодор» проработать возможные варианты трассировки этого района.

Георгий Ефименко

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