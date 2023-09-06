Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области за месяц выросла в 3 раза

В Свердловской области за август заболеваемость коронавирусом выросла более чем в три раза. По данным портала «стопкоронавирус.рф», за неделю с 7 по 13 августа COVID-19 подтвердился у 37 человек, а с 28 августа по 3 сентября — уже у 117-ти.

Количество вылечившихся при этом начало снижаться. С 7 по 13 августа зарегистрировали 56 выздоровевших, а в последующие три недели их число не превышало 10, несмотря на постоянный рост заболевающих. Незначительно выросло и число госпитализаций с COVID-19 — с 12-ти в начале августа до 20-ти в начале сентября. За прошедший месяц в Свердловской области зафиксировали шесть случаев смерти от коронавируса, из которых четыре были на прошлой неделе.

В целом по России, по данным оперштаба, заболеваемость коронавирусом за неделю с 28 августа по 3 сентября выросла на 31,6% в сравнении с показателями неделей ранее. Число госпитализированных увеличилось на 13,2%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также сообщает о росте заболеваемости COVID-19. С 24 июля по 20 августа в мире выявили около 1,5 млн новых случаев COVID-19. Это на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней. При этом смертность снизилась на 48%.

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