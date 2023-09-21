Финансист подсчитал иск

В Новосибирске суд приступил к рассмотрению иска бывшего зампреда правления банка «Пушкино» Павла Чернявского к Минфину РФ о возмещении морального вреда за необоснованное уголовное преследование. Экс-банкир обвинялся следствием в хищении у кредитной организации более 250 млн руб. и отмывании денег, но был полностью оправдан. За три года заключения в СИЗО и год под домашним арестом истец просит взыскать с госказны компенсацию в размере 19,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

В Октябрьском районом суде Новосибирска в среду состоялось первое заседание по иску бывшего зампреда правления банка «Пушкино», экс-управляющего сибирским филиалом банка Павла Чернявского к федеральному бюджету о компенсации морального вреда за годы, проведенные за решеткой и под домашним арестом. Председательствующая в процессе судья Надежда Заря объявила слушания закрытыми, поскольку в процессе будут исследоваться материалы, составляющие врачебную тайну.

Основанием для предъявления иска к госказне стал вступивший в законную силу оправдательный приговор. Бывший банкир обвинялся следственными органами в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Согласно версии полиции, в 2011–2012 годах топ-менеджер якобы содействовал получению трех кредитов подконтрольной ему компанией «Инвестстрой»: одного займа в размере 90,5 млн руб. и двух по 80,9 млн руб., которые, говорится в деле, не были возвращены. Бывший финансист и его адвокаты настаивали на необоснованности выдвинутых обвинений.

С их мнением согласился и Железнодорожный райсуд Новосибирска, который в сентябре 2021 года оправдал Павла Чернявского «в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений». «Я, безусловно, рад решению. Мы долго к нему шли, фактически больше четырех лет. Я рад, что оно все-таки состоялось»,— заявил после приговора экс-банкир, за которым признали право на реабилитацию и возмещение имущественного и морального вреда. 3 декабря 2021 года и 27 апреля 2022 года законность этого решения подтвердили, соответственно, апелляционная и кассационная судебные инстанции.

Прокуратура от лица государства принесла бывшему банкиру извинения. Кроме того, Европейский суд по правам человека признал нарушением чрезмерную длительность содержания Павла Чернявского в СИЗО.

Павел Чернявский обратился с иском в суд, потребовав компенсацию за необоснованное уголовное преследование, которое затянулось на четыре с лишним года. По словам адвоката Алины Новиковой, ее подзащитный был заключен под стражу по экономическому преступлению, за которое в итоге был оправдан. Госпожа Новикова отмечает, что с первых дней следствия она настаивала на избрании доверителю более гуманной меры пресечения, но ее доводы не были услышаны. Только в июле 2020 года, спустя три года нахождения в СИЗО, банкира перевели под домашний арест. 14 сентября 2022 года Верховный суд РФ признал незаконными все решения новосибирских судов о продлении Павлу Чернявскому срока заключения под стражей начиная с 31 августа 2017 года. Адвокат Алина Новикова считает, что ее доверитель заслуживает компенсацию.

По информации источников „Ъ-Сибирь“, за страдания, пережитые из-за ареста и уголовного преследования, экс-банкир просит выплатить ему 19,7 млн руб. Как стало известно, в отзыве на иск представитель Минфина РФ указал, что считает материальные претензии господина Чернявского «явно завышенными». Следующее судебное заседание назначено на 27 сентября.

Константин Воронов