Полицейского возвращают в суд

Верховный суд Республики Крым принял решение вернуть на пересмотр в Красногвардейский районный суд ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего полицейского Станислава Гольченко, осужденного ранее за пытки жительницы Иркутской области Марины Рузаевой. В марте этого года Гольченко был освобожден, отбыв менее двух лет из назначенного срока в три с половиной года, и сейчас находится на свободе. Марина Рузаева намерена присутствовать на пересмотре дела только по видео-конференц-связи из-за проблем со здоровьем и сложностей с транспортным сообщением с Крымом. Ее защита будет настаивать на отклонении удовлетворения ходатайства об УДО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Защита Марины Рузаевой намерена подать заявления в Генпрокуратуру РФ и ФСИН о законности нахождения на свободе бывшего полицейского Станислава Гольченко. Накануне, 19 сентября, Верховный суд Республики Крым отменил вердикт Красногвардейского районного суда, который в марте этого года удовлетворил ходатайство Гольченко об условно-досрочном освобождении, оставив без изменений дополнительное наказание в виде запрета на право занимать определенные должности.

Как сообщил „Ъ“ правозащитник Яков Ионцев из «Общественного вердикта» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), представляющий интересы Марины Рузаевой, в настоящий момент нет юридических оснований, обосновывающих нахождение Гольченко на свободе.

«Постановление об УДО отменено, а приговор — нет. Верховный суд Республики Крым при вынесении постановления мог определить судьбу Гольченко на промежуточный период. Допустим, постановить, что до вынесения решения он находится на свободе. Но он этого не сделал»,— объясняет господин Ионцев, добавляя, что Гольченко в настоящее время не скрывается и даже присутствовал на заседании апелляционной инстанции.

Правозащитник полагает, что основанием для решения Верховного суда Крыма стало отсутствие Марины Рузаевой при рассмотрении ходатайства об УДО. «Текст судебного постановления нам пока не выдали, при рассмотрении апелляции прокуратура нас поддержала именно в этом основании»,— отмечает он. По его словам, ранее Марина Рузаева ходатайствовала о присутствии на заседании Красногвардейского районного суда по видео-конференц-связи (ВКС), но ей было отказано.

В июне 2021 года Усольский городской суд Иркутской области признал бывших полицейских Станислава Гольченко, Александра Корбута и Дениса Самойлова виновными в пытках местной жительницы Марины Рузаевой и приговорил их к реальным срокам заключения — до четырех лет колонии. Гособвинение при этом запрашивало от пяти до семи лет лишения свободы. В феврале 2022 года Иркутский областной суд оставил в силе решение первой инстанции.

2 января 2016 года сотрудники межмуниципального отдела МВД «Усольский» пришли в дом к Марине Рузаевой и увезли ее в отдел под предлогом опроса об убийстве мужчины, проживавшего в соседнем доме. Там ее приковали наручниками к скамейке и несколько часов заставляли назвать имя убийцы. Женщину избивали, надевали на голову полиэтиленовый пакет, применяли электрошокер. Не добившись нужных показаний, госпожу Рузаеву отпустили домой. Впоследствии врачи зафиксировали у женщины электроожоги, повреждение позвоночника, ушибы мягких тканей головы, шеи, грудной клетки, голени и предплечья, ягодиц, бедер.

Как сообщалось ранее, после вынесения приговора Иркутским областным судом, Гольченко с марта по июль 2022 года отбывал наказание в ИК-13 города Нижний Тагил Свердловской области. После этого неотбытая часть срока решением Тагилстроевского районного суда была заменена более мягким наказанием в виде принудительных работ в исправительном центре ИК-1 по Республике Крым и городу Севастополю. С июля 2022 года Станислав Гольченко трудился там в должности подсобного рабочего на птицебойне.

Как рассказал „Ъ“ Павел Глущенко, муж Марины Рузаевой, ему неизвестно, где проживает в настоящее время Гольченко. В момент ходатайства об УДО бывший полицейский предоставлял суду гарантийные письма из трех усольских предприятий о готовности трудоустроить его.

«При повторном рассмотрении ходатайства мы намерены обеспечить присутствие Марины по ВКС. Лично прибыть она не может из-за проблем со здоровьем и сложности транспортного сообщения с Крымом. Настаивать на отклонении УДО мы будем по тем же доводам, что и ранее — отсутствие возмещения нанесенного вреда, реальных данных о раскаянии в совершенном преступлении и так далее»,— резюмирует Яков Ионцев.

Влад Никифоров, Иркутск