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Сибирь собирает драгоценности

В регионах растет спрос на покупку ювелирных изделий

Продажи ювелирных изделий в регионах Сибирского федерального округа в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее увеличились на 4,5% в стоимостном выражении. При этом в два раза возросли онлайн-продажи украшений. Эксперты рынка считают, что из-за проблем с внешним туризмом россияне стали больше тратить на покупки внутри страны. Кроме того, инвестиции в «золото» по-прежнему многие рассматривают как надежное и безрисковое вложение.

Инвестиции в «золото» по-прежнему многие рассматривают как надежное и безрисковое вложение, отмечают эксперты

Инвестиции в «золото» по-прежнему многие рассматривают как надежное и безрисковое вложение, отмечают эксперты

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Инвестиции в «золото» по-прежнему многие рассматривают как надежное и безрисковое вложение, отмечают эксперты

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2023-го продажи ювелирных изделий в Сибирском федеральном округе (СФО) в сравнении с тем же периодом прошлого года выросли на 4,5% (до 17,2 млрд руб.), подсчитал Росстат. По данным аналитического центра Sokolov, с начала года по июнь 10% оборота ювелирной розницы России пришлись на Сибирский федеральный округ (всего по РФ продажи в рознице составили 141,6 млрд руб.). Лидером по объему продаж в СФО стал Красноярский край — суммарно жители региона потратили на украшения 2,7 млрд руб., заняв восьмую строчку по России. Вторую строчку рейтинга по округу заняла Новосибирская область — здесь оборот ювелирного рынка составил 2,4 млрд руб. В пятерку лидеров по объему продаж в округе также вошли Иркутская (2,2 млрд руб.), Кемеровская (1,9 млрд руб.) и Омская (1,4 млрд руб.) области. Наименьшая доля по объемам ювелирного рынка в СФО оказалась в Республике Алтай — 107,1 млн руб.

Самый высокий средний чек в Сибирском федеральном округе был зафиксирован в Республике Хакасия — жители региона тратят на ювелирные изделия в среднем 8,2 тыс. руб. Кроме того, в пятерку лидеров по среднему чеку в округе вошли Кемеровская (6,6 тыс. руб.) и Омская (6,3 тыс. руб.) области, Красноярский (6,2 тыс. руб.) и Алтайский (6 тыс. руб.) края. Меньше всего в СФО тратят на ювелирные изделия жители Республики Алтай — 1,5 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего оборот ювелирного рынка в СФО вырос в Омской (+26%) и Кемеровской (+15%) областях, подсчитали эксперты Sokolov. Наибольший рост среднего чека зафиксирован также в Омской (+35%) и Кемеровской (+23%) областях, в республиках Алтай (+24%) и Тыва (+17%).

Продажи ювелирных изделий показали прирост в том числе в онлайне. Так, по данным Ozon, в Сибири за январь–август продажи выросли вдвое в штучном выражении и более чем в 2,5 раза в денежном в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наилучшую динамику показали май и июль. Средний чек вырос на 34% год к году. «Среди важных трендов отметим, что растет доля украшений из золота и изделий стоимостью выше 5 тыс. руб. Растет запрос на брендовые товары»,— рассказали в пресс-службе компании.

Эксперты отмечают, что покупки ювелирного сегмента в онлайне прогрессируют в результате растущего доверия к покупке ювелирных украшений дистанционно. При этом растет количество заказов и ассортимент ювелирных украшений в целом. Если на конец 2022 года он насчитывал более 374 тыс. товарных наименований (рост более чем в два раза к 2021 году), то в 2023-м — уже более 600 тыс., рассказали в Ozon.

Индустриальный лид Fashion Retail «Яндекса» Анастасия Липатова на Yandex Fashion Day комментировала, что золотые украшения в период апреля–июня 2023 года потребители стали искать на 13% чаще, а серебряные — на 16% в сравнении с предыдущим годом. Основными объектами поиска стали цепочки, поисковые запросы на которые во втором квартале выросли на 30% год к году. Также популярностью пользовались браслеты (+18%), колье и ожерелья (+17%).

Динамику продаж игроки рынка объясняют ростом стоимости ювелирных изделий. Из-за их подорожания более чем на 15% за год вырос денежный объем розничной торговли, рассказали в сети «Алмазный дом» (Новосибирск). Этот тренд отмечает и исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков. Физический объем продаж может сильно отличаться, считает он и подчеркивает, что с сентября 2022 года по сентябрь 2023-го стоимость золота на бирже в России выросла на 70%, серебра — на 100%. По итогам всего 2023 года Владимир Збойков не исключает падение количественных объемов продаж в розничном сегменте на 20%.

В то же время ряд экспертов полагают, что тенденция может быть обусловлена отсутствием в 2023 году большого количества турпоездок за границу. «Потребители в период отпусков и праздников остаются дома и тратят накопления внутри страны, регионов»,— комментирует глава Региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок. По ее словам, еще одной причиной активных покупок стало стремление потребителей сохранить накопления. «Для многих золото является надежным и безрисковым вложением»,— добавляет госпожа Грибок.

По данным ассоциации, продажи в розничных ювелирных магазинах растут, а в ломбардах спрос на займы сокращается. «Это говорит о том, что у населения стало больше свободных денег»,— говорит Людмила Грибок.

Лолита Белова

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