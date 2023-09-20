Замминистра спорта: РФ не выплатит призовые нейтральным спортсменам на Олимпиаде

Заместитель министра спорта России Азат Кадыров заявил, что российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, не получат в РФ призовые за участие в Олимпийских играх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азат Кадыров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Азат Кадыров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берет Международный олимпийский комитет. Если кто-то выиграет медаль любого достоинства — соответствующий вопрос поднимется»,— сказал господин Кадыров на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту (цитата по ТАСС).

Замминистра спорта заявил, что 882,2 млн руб., заложенных в бюджет РФ для выплаты призовых российским спортсменам на Олимпиаде-2024 в Париже, перенаправят на поддержку участников Игр дружбы. Международные спортивные соревнования «Игры дружбы» под эгидой Минспорта РФ планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Кроме того, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков говорил, что для спортсменов сборной России, которые не смогут попасть на международные турниры, будут введены компенсационные выплаты.

28 марта текущего года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям только в качестве спортсменов под нейтральным флагом. В организации заявили, что к соревнованиям допустят только тех россиян и белорусов, которые не высказывались публично в поддержку России в военном конфликте с Украиной.

Эрдни Кагалтынов