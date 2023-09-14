Глава ОКР: для отстраненных от международных стартов олимпийцев введут выплаты

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что для спортсменов сборной России, которые не смогут попасть на международные турниры, будут введены компенсационные выплаты. По словам господина Позднякова, проект соответствующего решения ОКР уже готовится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Поздняков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Станислав Поздняков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«По 150 тыс. руб. получат все члены олимпийских сборных, кто тренируется и участвует во внутренних соревнованиях. Мы готовы единовременно осуществить эту выплату всем тем спортсменам, кто ранее представлял Россию на Олимпийских играх. Если до 2025 года ничего не изменится, мы продолжим финансовую поддержку»,— рассказал господин Поздняков в ходе заседания комиссии спортсменов ОКР (цитата по ТАСС).

Как пояснил глава ОКР, выплаты олимпийцам, не имеющим возможности участвовать в международных стартах, будут производиться уже в нынешнем году. Также введены единовременные выплаты для спортсменов за их достижения (как на российских, так и на международных соревнованиях), их размер составит от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

В 2022 году Россия была отстранена от участия в нескольких международных соревнованиях. 28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают российскую специальную военную операцию (рекомендация не касается Олимпийских игр 2024 года).

Александр Кислов