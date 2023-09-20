На субсидии для строительства гостиниц из бюджета направят 80 млн рублей

Бюджет Нижегородской области направит 80 млн руб. на поддержку проектов по строительству гостиниц. По данным областного министерства туризма, субсидии будут предоставляться для возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на уплату процентной ставки по кредитным договорам, заключенным с российскими банками в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ковалева, Коммерсантъ Фото: Елена Ковалева, Коммерсантъ

Претендовать на господдержку могут компании или предприниматели, которые строят гостиниц категории не ниже трех звезд с номерным фондом от 25 до 100 номеров. Также субсидия будет выдаваться на создание гостиниц, расположенных в зданиях, являющихся объектами культурного наследия или объектах исторической среды. Номерной фонд в таких гостиницах должен быть не более 100 номеров.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году нижегородские власти ожидают увеличения турпотока регион до 4,5 млн человек. При этом губернатор Глеб Никитин не раз заявлял, что нехватка мест размещения и готовность предпринимателей вкладывать средства в гостиничный бизнес является одним из основных факторов, сдерживающих развитие туризма.

Андрей Репин