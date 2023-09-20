Volvo откажется от дизельных двигателей в 2024 году

Компания Volvo в 2024 году откажется от производства автомобилей с дизельными двигателями, сообщает шведский автопроизводитель.

В рамках Недели климата в Нью-Йорке Volvo объявила, что все модели с дизельным двигателем будут сняты с производства к началу 2024 года. Решение последовало вслед за объявленным в конце 2022 года прекращением разработки новых двигателей внутреннего сгорания.

Напомним, ранее Volvo заявила, что к 2030 году все новые модели марки будут полностью электрическими, а к 2040 году шведский автопроизводитель станет климатически нейтральной компанией.

Максим Вершинин

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