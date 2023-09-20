Первая строчка

Стеганая куртка — популярный вид верхней одежды для межсезонья. Легкая и тонкая, эта куртка отличается характерной строчкой (как правило, в форме ромба) и устойчивостью к дождю и ветру. История стеганой ткани идет еще из Средневековья. Рассказываем, как стеганая куртка появилась в современном гардеробе и какими были аналоги этой модели в разных странах.

Как делается стеганая куртка? Как правило, это два слоя синтетической ткани, сшитые и набитые утепляющим наполнителем. В Средние века из такой ткани делали одеяла, износостойкие рубашки и подкладку под доспехи. В России же у стеганой куртки немного другая история, чем у ее западной версии. Плотно сшитые телогрейки (или тегиляи) появились еще в XI веке — их носили монгольские и византийские воины. Однако стеганая куртка в привычном для нас виде появилась в России в конце XVII века. Во время русско-турецкой войны многие солдаты умирали от обморожения. Тогда в качестве униформы были введены телогрейки (или фуфайки) — прошитые куртки с утеплителем из ваты. Во время Первой мировой войны такие куртки были у всех солдат российской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британский воин 15-го века

Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images Британский воин 15-го века

Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images

В период Великой Отечественной войны ватники были особенно популярным элементом одежды. Они шились по ГОСТу и были одинаковыми: прямой крой, четыре пуговицы, шесть сантиметров между стежками, два накладных кармана. После войны эти куртки были популярны на всей территории СССР, потому что их носили все: рабочие, студенты, бывшие военные и заключенные. Отличались они лишь цветом — например, в тюрьмах и колониях носили ватники черного цвета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фронтовая бригада артистов, 1943 год. Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ Группа заключенных марширует на работу после медицинского осмотра, Минск, 1958 год. Фото: Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Фронтовая бригада артистов, 1943 год. Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ Группа заключенных марширует на работу после медицинского осмотра, Минск, 1958 год. Фото: Getty Images

И все же стеганая куртка, к которой мы все привыкли, пришла из Великобритании. В 1960-х американский пилот в отставке Стив Гуляс перебрался в Англию, графство Саффолк. Там он с женой Эдной основал компанию Husky (названную в честь его любимой породы собак), и вместе они начали производство легкой верхней одежды для охоты. В 1965 году марка стала известна благодаря производству легких стеганых курток, которые отлично защищали от ветра и дождя. Позже, в 1970-х, Гуляс предоставил несколько моделей собственного производства королевской семье. Принцесса Анна и ее муж капитан Марк Филлипс отметили удобство стеганых курток, после чего они стали особенно популярны в Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Принцесса Анна с мужем капитаном Марком Филлипсом, 1975 год. Фото: Derek Hudson / Getty Images Королева Елизавета II на конной выставке в Виндзоре, 2015 год. Фото: Getty Images Кэтрин, герцогиня Кембриджская, 2021 год. Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Принцесса Анна с мужем капитаном Марком Филлипсом, 1975 год. Фото: Derek Hudson / Getty Images Королева Елизавета II на конной выставке в Виндзоре, 2015 год. Фото: Getty Images Кэтрин, герцогиня Кембриджская, 2021 год. Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

В 1980-х стеганые куртки стали важным элементом стиля так называемых Слоунских Рейнджеров (Sloane Ranger) — представителей британского высшего общества. Рыбалка и охота из поколения в поколение считаются традиционным видом отдыха для этого класса, поэтому стеганые куртки наряду с вощеными моделями практически стали униформой для подобного времяпрепровождения (чему во многом поспособствовала любовь королевы Елизаветы II к отдыху в своей шотландской резиденции). Разумеется, с ростом популярности в высшем обществе стеганая куртка довольно быстро завоевала свою аудиторию у британских модников, а позже перекочевала в гардеробы европейцев и американцев. Одни из самых популярных марок, занимающиеся производством стеганых курток,— это британские Barbour и Lavenham.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeremy Moeller / Getty Images Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Главная прелесть стеганой куртки в ее универсальности с точки зрения стиля. Ее можно сочетать как с костюмом или плотными брюками и трикотажем, так и с джинсами и толстовкой. Не зря эти куртки стали популярны у представителей casual-движения — например, футбольных фанатов. Любителям истории и традиций советуем обзавестись несколькими экземплярами — для города и загородного отдыха.

Илья Петрук