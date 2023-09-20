Депутаты заксобрания обеспокоены сотрудничеством пермских вузов с «недружественными» странами

На финансирование научно-исследовательской деятельности вузов и научных организаций Пермского края в бюджете региона в 2023 году заложено около 420 млн руб. Такие данные представила сегодня на комитете краевого заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам статс-секретарь — заместитель министра образования и науки Прикамья Анастасия Парфенова. Из этих средств более 260 млн руб. предусмотрено на стипендиальные выплаты и другие меры социальной поддержки. На втором месте по объемам расходов — финансирование международной интеграции вузов и научных организаций. Всего в Прикамье сегодня реализуется 29 международных научных проектов, на эти цели выделено 87 млн руб. Еще 56,5 млн руб. в этом году будет направлено на грантовую поддержку научных исследований, 8 млн руб.— на финансирование региональных исследовательских групп ученых, 3,5 млн — на научные мероприятия и научно-издательские проекты, 2,4 млн — на выплату краевых премий в области науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Председатель комитета Алексей Мельников обратил внимание на большой объем финансирования международных проектов и поинтересовался, не участвуют ли в них ученые из «недружественных» стран. «Насколько я помню, у нас большинство вузов заключали соглашения с вузами из недружественных государств. Это было исторически так. Сейчас у нас есть 29 проектов на сумму 87 млн руб. Хотелось бы понять, с какими вузами наши вузы здесь контактируют и куда бюджет края тратит деньги»,— заявил господин Мельников.

Госпожа Парфенова ответила, что прошлом году «иностранная составляющая» в международных исследовательских группах «активно заменялась». «Дело было не в том, что иностранные ученые отказывались от сотрудничества с нами, но так складывалась политическая ситуация в их стране. В настоящее время в наши исследовательские группы входят ученые из Китая, Индии, Белоруссии, Казахстана. То есть это, в общем-то, дружественные страны»,— сообщила представитель краевого минобра.

Алексей Мельников уточнил, остались ли все же в группах «ученые из недружественных стран, которых финансируют из бюджета Пермского края».

По словам Анастасии Парфеновой, «единично — да». «Но я не готова поручиться, так как сейчас у меня таких данных с собой нет»,— сказала замминистра. Она пообещала, что региональный минобр подготовит информацию и отдельно ответит на этот вопрос.